1907 gecesinde Ali Koç’tan Yıldırım nezaketi

Ama Koç o kadar mükemmeliyetçi bir insan ki, herkesin hayran kaldığı o sunumu eksik bulduğunu duydum. Şimdi gelelim, geceye dair tespitlerimize...

F.Bahçe camiası, 3 Temmuz süreci ve futbolda son 3 yılda yaşanan başarısızlıklar nedeniyle yorgun ve bitkin. Yeni bir heyecan arayışıyla 1907 Fenerbahçe gecesine gelenler aradıkları coşkuyu yeniden yaşadı. Herkes mutluydu. Özellikle de Ali Koç’un konuşması muhteşemdi.

YILDIRIM KATILMADI

Bu konuya biraz ara verip, “Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin çoğu geceye neden katılmadı?” sorusunun cevabını irdelemek istiyorum...

Başkan Yıldırım, asbaşkan Önder Fırat ile birlikte bir bankanın düzenlediği etkinlikteydi.

Önemli bir yöneticiyi aradım, “Neden gitmediniz?” diye sordum. Şöyle dedi:

“Biz aslında yönetim olarak gitme kararı almıştık. Diğer yöneticiler neden gitmedi bilmiyorum. Ama ben Ali Koç’un konuşacağını duyunca gitmekten vazgeçtim. Orada yönetim aleyhine ters bir cümle kursa hoş olmazdı.”

YÖNETİMDEN İKİ İSİM

Geceye, yönetimden sadece iki isim katıldı; aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği üyesi olan Murat Özaydınlı ve Ömer Temelli. Derneğin yönetiminde bulunan kulüp asbaşkan Ozan Balaban, basketbol takımı ile birlikte Zadar turnuvasına gittiğini gerekçe göstererek katılmadı. Eşi ise salondaydı.

YOUTUBE’DA 121 BİN KEZ İZLENDİ

UZUN SÜREDİR ÖZLENEN TABLO

ALİ Koç Youtube’da canlı yayınlanan ve 121 bin kez izlenen konuşmasına Aziz Yıldırım’a övgülerle başladı. Camia kültürü ve değerleri açısından çok önemli bir konuşmaydı. Agresif F.Bahçe imajına karşılık naif bir dilde yapıldı. Gecede hazırlanan gösteride de Yıldırım’dan övgüyle bahsedildi. İkilinin arasında soğukluk olduğunu herkes biliyor olsa da bu davranış son dönemlerde çok özlediğimiz bir görüntüydü.