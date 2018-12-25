Gecenin maçı CANLI yayında! iddaa'da öne çıkan tercih ise...

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Murat Köse'nin 'Warriors-Lakers' iddaa analizi
Ve heyecanla beklenen maçlardan biri.
LeBron James, Curry-Durant çetesine karşı farklı takım arkadaşlarıyla sahaya çıkacak.
Lakers'ın son haftalarda aldığı yol önemli. Sezon başına göre çok iyi ilerleme kaydettiler fakat Golden State deplasmanının onlar için çok fazla olduğunu düşünüyorum. Evet Warriors bu sezon iyi gitmiyor fakat Stephen Curry'nin son dönemde yine elinin çok ısındığını görüyoruz.
Takımda zaten Durant gibi istikrarlı bir yıldız da varken bu maçta handikapı da aşan bir farkla kazanmaya çok ama çok yakınlar.
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Orkun Hınçer'in 'Warriors-Lakers' iddaa analizi
Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Golden State Warriors, LeBron James'li Los Angeles Lakers'ı konuk ediyor.
Cleveland Cavaliers formasıyla defalarca Oracle Arena'ya konuk olan James, bu kez Lakers formasıyla parkede olacak.
Ev sahibi takım zaman zaman geçtiğimiz sezonlardaki performanslarını aratsa da, potansiyeli belli olan bir takım. Stephen Curry, Kevin Durant ve Klay Thompson gibi skorerlere sahip olan Warriors'ın, savunmada sıkıntı yaşayan Lakers'a karşı yüksek skorlara ulaşmasını bekliyorum.
Lakers'da da skora katkı verecek oyuncular mevcut. İki takım bu sezon ilk kez karşılaşacaklar. Tempolu bir maç izleyeceğimiz düşüncesindeyim.
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