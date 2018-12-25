Gecenin maçı CANLI yayında! iddaa'da öne çıkan tercih ise...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
25.12.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Gecenin maçı CANLI yayında! iddaa'da öne çıkan tercih ise...

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Gecenin maçı CANLI yayında! iddaa'da öne çıkan tercih ise...

Amerikan Basketbol Ligi heyecanı kesintisiz, CANLI yayınlarla Nesine.com'da! Basketbol iddaa yazarları sizin için gecenin maçını, "Warriors-Lakers" mücadelesini değerlendirdi...

Murat Köse'nin 'Warriors-Lakers' iddaa analizi

Ve heyecanla beklenen maçlardan biri.

LeBron James, Curry-Durant çetesine karşı farklı takım arkadaşlarıyla sahaya çıkacak.

Lakers'ın son haftalarda aldığı yol önemli. Sezon başına göre çok iyi ilerleme kaydettiler fakat Golden State deplasmanının onlar için çok fazla olduğunu düşünüyorum. Evet Warriors bu sezon iyi gitmiyor fakat Stephen Curry'nin son dönemde yine elinin çok ısındığını görüyoruz.

Takımda zaten Durant gibi istikrarlı bir yıldız da varken bu maçta handikapı da aşan bir farkla kazanmaya çok ama çok yakınlar.

Günün en popüler basketbol/iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Maç Sonucu Bahsini Seç

Orkun Hınçer'in 'Warriors-Lakers' iddaa analizi

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Golden State Warriors, LeBron James'li Los Angeles Lakers'ı konuk ediyor.

Cleveland Cavaliers formasıyla defalarca Oracle Arena'ya konuk olan James, bu kez Lakers formasıyla parkede olacak.

Ev sahibi takım zaman zaman geçtiğimiz sezonlardaki performanslarını aratsa da, potansiyeli belli olan bir takım. Stephen Curry, Kevin Durant ve Klay Thompson gibi skorerlere sahip olan Warriors'ın, savunmada sıkıntı yaşayan Lakers'a karşı yüksek skorlara ulaşmasını bekliyorum.

Lakers'da da skora katkı verecek oyuncular mevcut. İki takım bu sezon ilk kez karşılaşacaklar. Tempolu bir maç izleyeceğimiz düşüncesindeyim.

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