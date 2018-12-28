Geçen sezonki finalin rövanşı, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih ise...

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Romario Özsavidis'ten 'Fenerbahçe Beko - Real Madrid' iddaa analizi
Geride kalan sezonun finalistleri, Euroleague’te normal sezonun 15.Haftasında karşı karşıya geliyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu mücadeleye kadar oynadığı 14 maçın 13’nü kazanırken sadece 1 kez kaybetti. Ayrıca iç sahada hiç yenilgi almayan Sarı-Lacivertliler, hem galibiyet serisini, hem de iç sahadaki yenilmezliğine devam etmek adına Real Madrid karşısında kazanmak istiyor.
Rakibimiz İspanyol temsilcisi ise arka arkaya 4 maçtır kazanıyor. Deplasmanda Anadolu Efes’i yendikten sonra sahasında Barcelona ve Panathinaikos’u farklı yenen Madrid, son karşılaşmasında Almanya’da Bayern’i yenmeyi başardı.
Şüphesiz Sergio Llull takımın en önemli skoreri. Aynı zamanda pota altında Ayon ve Tavares gibi 2 etkili isme sahipler. Sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyorsak öncelikle bu 3 isme dikkat etmek gerekecek. Ayrıca Campazzo’nun yaptığı savunma karşısında sakin kalmak, acele atışlara giderek rakibe kolay sayı imkanı vermemekte galibiyet yolunda kilit noktalar.
Taraftar desteği kesinlikle üst düzeyde olacaktır. Buna ek olarak hafta sonu oynanan ve kaybedilen Galatasaray derbisinden de gerekli derslerin çıkarıldığını ve Obradovic tarafından gerekli tedbirlerin Real Madrid karşısında alınacağı kanaatindeyim.
Fenerbahçe Beko, sahasında kazanarak yoluna devam eder.
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