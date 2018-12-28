Geçen sezonki finalin rövanşı, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih ise...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
28.12.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Geçen sezonki finalin rövanşı, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih ise...

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Geçen sezonki finalin rövanşı, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih ise...

Dev kapışma TEK MAÇ farkıyla Nesine.com'da, hem de CANLI yayında! Basketbol yazarlarının öne çıkardığı tercihlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

Romario Özsavidis'ten 'Fenerbahçe Beko - Real Madrid' iddaa analizi

Geride kalan sezonun finalistleri, Euroleague’te normal sezonun 15.Haftasında karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu mücadeleye kadar oynadığı 14 maçın 13’nü kazanırken sadece 1 kez kaybetti. Ayrıca iç sahada hiç yenilgi almayan Sarı-Lacivertliler, hem galibiyet serisini, hem de iç sahadaki yenilmezliğine devam etmek adına Real Madrid karşısında kazanmak istiyor.

Rakibimiz İspanyol temsilcisi ise arka arkaya 4 maçtır kazanıyor. Deplasmanda Anadolu Efes’i yendikten sonra sahasında Barcelona ve Panathinaikos’u farklı yenen Madrid, son karşılaşmasında Almanya’da Bayern’i yenmeyi başardı.

Şüphesiz Sergio Llull takımın en önemli skoreri. Aynı zamanda pota altında Ayon ve Tavares gibi 2 etkili isme sahipler. Sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyorsak öncelikle bu 3 isme dikkat etmek gerekecek. Ayrıca Campazzo’nun yaptığı savunma karşısında sakin kalmak, acele atışlara giderek rakibe kolay sayı imkanı vermemekte galibiyet yolunda kilit noktalar.

Taraftar desteği kesinlikle üst düzeyde olacaktır. Buna ek olarak hafta sonu oynanan ve kaybedilen Galatasaray derbisinden de gerekli derslerin çıkarıldığını ve Obradovic tarafından gerekli tedbirlerin Real Madrid karşısında alınacağı kanaatindeyim.

Fenerbahçe Beko, sahasında kazanarak yoluna devam eder.

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