Geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'ni kazandı, Inzaghi'ye karşı...
Geçen sezon Salzburg'un gençleriyle UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan Marco Rose, 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Simone Inzaghi'ya karşı gelebilecek mi?
- İlk sezonunda çeyrek finalde, yarı finalin eşiğinde... Marco Rose'un neler yapacağı günün en çok merak edilen sorularından biri.
- Orta sahanın ağır işçilerinden Diadie Samassekou cezalı.
- Bu sezon oynadığı 44 resmi maçta 32 gole katkı veren Munas Dabbur sarı kart sınırında. (23 gol - 9 asist)
- Simone Inzaghi basın toplantısında açık konuştu. "Stefan Radu ve Marco Parolo ilk 11'de olacak ama geri kalan 9 isim için kesin bir şey söylemem mümkün değil. Senad Lulic'in durumu da maç saati netleşecek, hazır olmasını umuyoruz."
- Son 12 resmi maçın sadece 1'ini kaybeden Lazio, son 4 deplasman maçının da 3'ünü kazandı.
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