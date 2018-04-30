Geçen sene Kadıköy'de golü vardı! Candeias...
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Daniel Candeias, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol de atmıştı. Bu sezon Rangers formasını terleten başarılı sağ açık, Rangers'ta "Yılın Oyuncusu" seçildi.
Pedro Caixinha'nın ilk transferlerinden olan Candeias, Caixinha takımdan ayrılsa da yerini kaybetmedi ve başarılı bir sezon performansı ortaya koydu.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 30 maçta süren alan Portekizli, sezonu 4 gol - 4 asist ile bitirmişti.
Bu sezon Rangers formasıyla 42 maça çıktı, 8 golünün yanına 13 asist ekledi. Caixinha sonrası Graeme Murty'nin de değişmezlerinden oldu.
Rangers başarılı bir sezon geçirmedi ama takımda performansıyla öne çıkan Candeias, "Yılın Oyuncusu" seçildi.
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