Geçen hafta hem Dortmund, hem de Bayern puan kaybetmişti! Bu hafta iddaa'da...
Bundesliga'da Dortmund liderliğini sürdürüyor ama geçtiğimiz hafta Frankfurt deplasmanında 2 puan bırakmışlardı. Bayern de Leverkusen deplasmanında yenilip yara almıştı. Bı hafta bizi neler bekliyor? İşte detaylar...
Dortmund - Hoffenheim
- Frankfurt deplasmanında 2 puan bırakan Dortmund, yine de liderlik keyfini sürmeye devam ediyor.
- Tecrübeli stoper Manuel Akanji sakat, orta sahanın önemli ismi Thomas Delaney ise cezalı.
- Son 13 lig maçında 1 kere kaybeden Hoffenheim, deplasmanda oynadığı son 7 maçı da yenilgi yüzü görmeden geçmeyi başardı! Bundesliga'da işler karışık, Hoffenheim'dan Dortmund'a çelme gelir mi...
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Bayern - Schalke
- Leverkusen deplasmanından eli boş dönen Bayern, Dortmund'a yaklaşma fırsatını tepmişti.
- Takımda Corentin Tolisso dışında önemli bir eksik yok ama Niko Kovac'ın da 'yetenekleri' ciddi tehdit altında...
- Fahrmann'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan, tecrübeli eldiven iyileşse de zaman zaman kaledeki ilk tercih olan Alexander Nübel, 2-0 kaybedilen M'Gladbach maçında kırmızı kart gördü, bu hafta kalede yine Fahrmann yer alacak.
- Benjamin Stambouli ve Breel Embolo gibi takım adına önemli isimler de henüz iyileşmedi.
- Son 4 resmi maçta Bayern'e diş geçiremediler ama Bayern'in sahasında oynanan son 5 maçın 2'sinde beraberlik koparmayı başarmışlardı...
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