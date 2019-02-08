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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
08.02.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Geçen hafta hem Dortmund, hem de Bayern puan kaybetmişti! Bu hafta iddaa'da...

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Geçen hafta hem Dortmund, hem de Bayern puan kaybetmişti! Bu hafta iddaa'da...

Bundesliga'da Dortmund liderliğini sürdürüyor ama geçtiğimiz hafta Frankfurt deplasmanında 2 puan bırakmışlardı. Bayern de Leverkusen deplasmanında yenilip yara almıştı. Bı hafta bizi neler bekliyor? İşte detaylar...

Dortmund - Hoffenheim

- Frankfurt deplasmanında 2 puan bırakan Dortmund, yine de liderlik keyfini sürmeye devam ediyor.

- Tecrübeli stoper Manuel Akanji sakat, orta sahanın önemli ismi Thomas Delaney ise cezalı.

- Son 13 lig maçında 1 kere kaybeden Hoffenheim, deplasmanda oynadığı son 7 maçı da yenilgi yüzü görmeden geçmeyi başardı! Bundesliga'da işler karışık, Hoffenheim'dan Dortmund'a çelme gelir mi...

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 110Dortmund - Hoffenheim
    3
    MS1
    1,45
    21984kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Bayern - Schalke

- Leverkusen deplasmanından eli boş dönen Bayern, Dortmund'a yaklaşma fırsatını tepmişti.

- Takımda Corentin Tolisso dışında önemli bir eksik yok ama Niko Kovac'ın da 'yetenekleri' ciddi tehdit altında...

- Fahrmann'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan, tecrübeli eldiven iyileşse de zaman zaman kaledeki ilk tercih olan Alexander Nübel, 2-0 kaybedilen M'Gladbach maçında kırmızı kart gördü, bu hafta kalede yine Fahrmann yer alacak.

- Benjamin Stambouli ve Breel Embolo gibi takım adına önemli isimler de henüz iyileşmedi.

- Son 4 resmi maçta Bayern'e diş geçiremediler ama Bayern'in sahasında oynanan son 5 maçın 2'sinde beraberlik koparmayı başarmışlardı...

En Çok Oynanan Bahis
  • 125Bayern - Schalke
    3
    2,5Üst
    1,25
    4072kez oynandı
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A.Madrid-R.Madrid TEK MAÇ iddaa tahminleri - 9 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 9 Şubat Cumartesi iddaa programında yer alan "A.Madrid-R.Madrid" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "A.Madrid-R.Madridy" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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