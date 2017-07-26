Gecekondudan çıkan iki Türk Avrupa'yı salladı

İzmir’in yoksul semtlerinden Bayraklı’da büyüyen Can ve Murat Kömürcü, kendi deyimleriyle çok yokluk çektikleri ama yoksunluk çekmedikleri bir çocukluk yaşamışlar.

Motor meslek lisesinden mezun olan ikili, tamir atölyelerinden bilgisayar kurslarına, sanayilerden LPG montaj istasyonlarına kadar pek çok işte sigortasız ve asgari ücretin altında maaşlarla yıllarca çalışmış. Ancak çocukluk yıllarından beri iki merakları varmış;

'Bilgisayar oyunları ve RAP'

İkisi için de o yıllarda çok mücadele vermişler. Ve bir gün gittikleri bir internet cafe hayatlarını değiştirmiş. Atariye olan merakları şu anda Avrupa’nın en başarılı 100 şirketi arasında gösterilen ByNoGame’i kurmalarına sebep olmuş.

2016 cirosu 47,5 milyon TL, 2017 ciro hedefi ise 90-100 milyon TL olan BynoGame, geçen yıl yüzde 75 büyüme kaydetti. İnternet kullanıcılarının en çok ziyaret ettiği 300 siteden biri olan ByNoGame, her ay 12 milyon sayfa görüntülemesi alıyor ve yarım milyon aktif kullanıcısı, 45.000 de özel kullanıcısı bulunuyor.

ByNoGame çalışma ortamıyla da diğer şirketlerden ayrılıyor. İki dönüm mandalina bahçesi üzerine kurulu olan iki villada tavus kuşundan tavşana, tavuktan keçiye pek çok hayvan bulunuyor. Şirkette çalışanlar için ayda iki kere kuaför geliyor, çok uzun mesai yapan çalışanlar masaja gönderiliyor. Hatta çalışanların birbirini anlayabilmesi için her hafta rotasyon yapılıyor. Bir günlüğüne çalışanların işi değiştiriliyor ve farklı departmanlarda, farklı görevler veriliyor. Örneğin ByNoGame’de CEO bütün gün tuvalet temizliğinden, developer yemeklerden sorumlu olabiliyor.

Levo, Duygu Köseoğlu, Unlost, Jahrein gibi Türkiye’deki en iyi yayıncılarla çalışan ByNoGame, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirecek. Bu sektörün en önemli platformlarının başında gelen Twitch yayıncılarından 8 influencer isim 4 hafta boyunca aynı evde yaşayacak ve sadece oyun değil, pek çok eğlenceli içerik üretecekler. Milyonlarca hayrana sahip olan bu yayıncılar tarafından üretilecek içerikler her gün, Twitch platformundaki House of Gamers TV’den, 12 saat boyunca canlı olarak izlenebilecek.

RAKAMLARLA BYNOGAME

Kuruluş Yılı: 2007

İlk gün cirosu: 15 TL

2016 Cirosu: 47,5 milyon TL

2017 Ciro Hedefi: 90-100 milyon TL

2016 Büyüme Oranı: Yüzde 75.

RAKAMLARLA OYUN PAZARI

Türkiye’de dijital oyun oynayanların sayısı 29 milyon 300 bin

Türkiye’de 755 milyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olan dijital oyun pazarının 322 milyon 500 bin dolarlık kısmı mobil, 432 milyon 500 bin dolarlık kısmı da PC/konsol oyunlarından geliyor.

110 milyar dolarlık dünya oyun pazarının, 40 milyar dolarını mobil oyunlar oluşturuyor.

Türkiye harcanan toplam oyun süresi bakımından, Polonya ve Rusya’yı takiben dünya ölçeğinde üçüncü sırada yer alıyor.

Bilgisayar oyunlarında en fazla vakit geçiren ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'de nüfusun neredeyse yarısı oyun oynuyor.

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