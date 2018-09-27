Gece yarısı masada kaybettik

UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 yönetim kurulu üyesinin katıldığı oylamada, turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazanan Almanya’ya 12 oy çıktığı belirtildi. Türkiye’ye ise 4 oy verildi. Oylamayı değerlendiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Almanya ve Türkiye’nin futbol federasyonlarını, oylama öncesindeki harika sunumları için tebrik ediyorum. Avrupa’da 2024 yılının en iyi ulusal takımını futbol şöleni eşliğinde öğrenmek için şimdiden sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Dosyamızda 9 şehirden 10 stat vardı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ‘Share Together’ (Birlikte Paylaşalım) sloganıyla aday olduğu EURO 2024 ile her kesimden insanı, futbolla buluşturmaya çağırmıştı. 9 kentten 10 statla organizasyonun ev sahipliğine aday olan TFF, UEFA yönetimine şu ifadelerle seslendi: “Biz; kaynaşmayı, çok kültürlülüğü ve ulaşılabilirliği futbol aracılığıyla teşvik edebilecek bir konumdayız. Futbol tutkumuzu, ülkemizin güzelliklerini ve turnuvanın kalıcı mirasını ‘Birlikte Paylaşalım. Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesi Türkiye’nin UEFA, Euro 2024 ev sahipliğine adaylığı, Avrupa için de büyük önem taşıyor.”

UEFA BAŞKANI 5 ÜYENİN OYUNU DEĞİŞTİRTTİ

Türkiye, dün büyük umutlarla EURO 2024 ev sahipliği oylamasının sonucunu bekledi. Ancak seçimi Almanya kazandı. Buna karşın sonucu açıklayan UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in mahcubiyeti, hatta utandığını gösteren yüz ifadesi dikkat çekiciydi. Başkan seçilirken Türkiye’nin büyük desteğini alan Ceferin'in utancı, gece yarısı operasyonuyla 5 üyeyi Almanya lehine çevirmesi ve bunun da Türk heyetince biliniyor olmasıydı.

BiRi KAZANACAKTI

Diğer yandan Ceferin, seçim sürecinin şeffaf olduğunu ileri sürerken, “Oylama demokratik oldu. Değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Ulaşımda riskler vardı. Birçok şehir için bazı endişeler vardı. Türkiye’nin adaylığı, UEFA için uzun vadeli hedefler içeriyordu” dedi

UEFA BUNLARI GÖRMEZDEN GELDİ

1- Türk devleti organizasyon için her türlü garantiyi verirken, Alman devleti aynı desteği sağlamadı.

2-Türkiye, acil bir durumda statları 8 dakikada boşaltma garantisi verdi. Almanya herhangi bir garanti veremedi.

3-Türkiye, bilet karaborsasını önleme konusunda UEFA’ya önemli teminatlar verdi. Almanlar’ın dosyasında bu konuda net bilgi yoktu.

4-Almanya, statlar için UEFA’dan para istedi. Türkiye, ücret almayarak UEFA’ya 40 milyon Euro’luk tasarruf paketi sundu.

5-Türkiye, maçları Türk Telekom ile dünyaya verip, UEFA’ya 80 milyon Euro’luk bir başka tasarruf paketi daha sağladı.

6-Türkiye UEFA’ya 153 bin metrekarelik ağırlama alanı sundu. Almanya’nın statları bu konuda çok gerilerdeydi.

LÖW: TÜRKİYE NEDEN KAYBETTİ BİLMİYORUM

Oylamada almanya adına nyon’da bulunan löw, “Türkiye neden kaybetti” sorusuna, “Bilmiyorum ama filminizden inanılmaz etkilendim” yanıtını verdi. alman teknik adam, “Türkiye futbola aşık bir ülke. Türkler’in de bir turnuva yapmalarını isterdim” dedi.

Almanya’yı İsviçre’nin Nyon kentindeki kritik EURO 2024 oylamasında temsil eden isimlerden olan Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tanıtım filmi ve oylamadaki çabasını övdü. Oylamanın ardından CNN Türk canlı yayınında özel açıklamalarda bulunan Alman teknik direktör, şöyle konuştu:

TÜRKLERLE BiRLiKTEYiZ

“Sevinçliyiz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye’yi de tebrik ederim inanılmaz bir efor gösterdiler. Türkiye futbola aşık bir ülke. Türklerin de bir turnuva yapmalarını isterim. Bugün biz seviniyoruz, Türkler üzülüyor işin doğası bu ama düzenlemenizi isterim. EURO 2024’te Almanya’da yaşanan Türklerle bir olacağız.” “Türkiye neden kaybetti?” sorusunu yanıtlayan Löw, “Bilmiyorum ama filminizden inanılmaz etkilendim. Müthiş bir film hazırlamışsınız, ben çok etkilenmiştim” dedi.