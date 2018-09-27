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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
27.09.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

Gece yarısı masada kaybettik

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Gece yarısı masada kaybettik

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) Almanya’da düzenlenmesine karar verdi. Türkiye ve Almanya’nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024’ün ev sahibi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi. İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024’ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 yönetim kurulu üyesinin katıldığı oylamada, turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazanan Almanya’ya 12 oy çıktığı belirtildi. Türkiye’ye ise 4 oy verildi. Oylamayı değerlendiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Almanya ve Türkiye’nin futbol federasyonlarını, oylama öncesindeki harika sunumları için tebrik ediyorum. Avrupa’da 2024 yılının en iyi ulusal takımını futbol şöleni eşliğinde öğrenmek için şimdiden sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Dosyamızda 9 şehirden 10 stat vardı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ‘Share Together’ (Birlikte Paylaşalım) sloganıyla aday olduğu EURO 2024 ile her kesimden insanı, futbolla buluşturmaya çağırmıştı. 9 kentten 10 statla organizasyonun ev sahipliğine aday olan TFF, UEFA yönetimine şu ifadelerle seslendi: “Biz; kaynaşmayı, çok kültürlülüğü ve ulaşılabilirliği futbol aracılığıyla teşvik edebilecek bir konumdayız. Futbol tutkumuzu, ülkemizin güzelliklerini ve turnuvanın kalıcı mirasını ‘Birlikte Paylaşalım. Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesi Türkiye’nin UEFA, Euro 2024 ev sahipliğine adaylığı, Avrupa için de büyük önem taşıyor.”

UEFA BAŞKANI 5 ÜYENİN OYUNU DEĞİŞTİRTTİ

Türkiye, dün büyük umutlarla EURO 2024 ev sahipliği oylamasının sonucunu bekledi. Ancak seçimi Almanya kazandı. Buna karşın sonucu açıklayan UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in mahcubiyeti, hatta utandığını gösteren yüz ifadesi dikkat çekiciydi. Başkan seçilirken Türkiye’nin büyük desteğini alan Ceferin'in utancı, gece yarısı operasyonuyla 5 üyeyi Almanya lehine çevirmesi ve bunun da Türk heyetince biliniyor olmasıydı.

BiRi KAZANACAKTI

Diğer yandan Ceferin, seçim sürecinin şeffaf olduğunu ileri sürerken, “Oylama demokratik oldu. Değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Ulaşımda riskler vardı. Birçok şehir için bazı endişeler vardı. Türkiye’nin adaylığı, UEFA için uzun vadeli hedefler içeriyordu” dedi

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UEFA BUNLARI GÖRMEZDEN GELDİ

1- Türk devleti organizasyon için her türlü garantiyi verirken, Alman devleti aynı desteği sağlamadı.

2-Türkiye, acil bir durumda statları 8 dakikada boşaltma garantisi verdi. Almanya herhangi bir garanti veremedi.

3-Türkiye, bilet karaborsasını önleme konusunda UEFA’ya önemli teminatlar verdi. Almanlar’ın dosyasında bu konuda net bilgi yoktu.

4-Almanya, statlar için UEFA’dan para istedi. Türkiye, ücret almayarak UEFA’ya 40 milyon Euro’luk tasarruf paketi sundu.

5-Türkiye, maçları Türk Telekom ile dünyaya verip, UEFA’ya 80 milyon Euro’luk bir başka tasarruf paketi daha sağladı.

6-Türkiye UEFA’ya 153 bin metrekarelik ağırlama alanı sundu. Almanya’nın statları bu konuda çok gerilerdeydi.

LÖW: TÜRKİYE NEDEN KAYBETTİ BİLMİYORUM

Oylamada almanya adına nyon’da bulunan löw, “Türkiye neden kaybetti” sorusuna, “Bilmiyorum ama filminizden inanılmaz etkilendim” yanıtını verdi. alman teknik adam, “Türkiye futbola aşık bir ülke. Türkler’in de bir turnuva yapmalarını isterdim” dedi.

Almanya’yı İsviçre’nin Nyon kentindeki kritik EURO 2024 oylamasında temsil eden isimlerden olan Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tanıtım filmi ve oylamadaki çabasını övdü. Oylamanın ardından CNN Türk canlı yayınında özel açıklamalarda bulunan Alman teknik direktör, şöyle konuştu:

TÜRKLERLE BiRLiKTEYiZ

“Sevinçliyiz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye’yi de tebrik ederim inanılmaz bir efor gösterdiler. Türkiye futbola aşık bir ülke. Türklerin de bir turnuva yapmalarını isterim. Bugün biz seviniyoruz, Türkler üzülüyor işin doğası bu ama düzenlemenizi isterim. EURO 2024’te Almanya’da yaşanan Türklerle bir olacağız.” “Türkiye neden kaybetti?” sorusunu yanıtlayan Löw, “Bilmiyorum ama filminizden inanılmaz etkilendim. Müthiş bir film hazırlamışsınız, ben çok etkilenmiştim” dedi.

 

 

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