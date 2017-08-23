'GECE KRALI'NA MİLLİ DAVET!

Game of Thrones’ta sezon sonuna yaklaşılırken 7. sezonun 6. bölümü izleyenleri bir kez daha mest etti.
Özellikle Gece Kralı’nın, Khaleesi’nin ejderhalarından birini vurarak öldürmesi, sonrasında da ‘ölüler ordusu’na dahil etmesi bölüme damgasını vuran sahne oldu. Bu bölümün ardından Amerika Olimpik takımının twitter hesabından flaş bir talep geldi. Hesaptan, Game of Thrones’a atılan tweette ‘Gece Kralı’nın telefon numarası var mı? Inu cirit takımına transfer etmek istiyoruz’ denildi.
Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte o paylaşım: