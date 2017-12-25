Gece Koşusu yoğun ilgi gördü!

Under Armour Longest Night /Run or Ride’ın beşincisi yaklaşık 800 kişiye varan katılımla 23 Aralık 2017 Cumartesi gecesi Çekmeköy, Taşdelen Ormanları’nda gerçekleşti.

İleri teknoloji kullanılarak üretilen ürünleri ve tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour, Türkiye’yi Gece Koşuları heyecanıyla buluşturmaya devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenleyen Uzunetap ve Under Armour iş birliğiyle gerçekleşen yarış, 8K ve 20K koşu, 45K ultra maraton, 30K ve 45K bisiklet olmak üzere 5 ayrı kategoride doğa ile sporu buluşturdu. Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası, dereceye giren yarışmacılara ise koşu sonrası düzenlenen törende kupa ve ödül olarak Under Armour’dan hediye çeki verildi.

Çekmeköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen Under Armour Longest Night /Run or Ride’da sağlık sponsoru Acıbadem ve zaman sponsoru Garmin’in yanı sıra n11.com, ZUBİZU, gibi önemli destekçiler yer aldı.