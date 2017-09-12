Gece Koşuları’nın ikincisi, Belgrad Ormanı’nda gerçekleşti

Under Armour Gece Koşuları’nın ikincisi, 9 Eylül Cumartesi günü Belgrad Ormanı’nda 1000 kişiye varan katılım ile gerçekleşti

İleri teknoloji kullanılarak üretilen ürünleri ve tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour, sporseverleri fark yaratan bir etkinlikte bir araya getiriyor. Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları konusunda uzman, Uzunetap’ın iş birliğiyle düzenlenen koşularla, katılımcılar gece koşmanın heyecanını deneyimliyor.

9 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen gece koşusu, yoğun ilgi gördü

Unutulmayacak bir spor deneyimi yaşatan Under Armour Gece Koşuları’nın ikincisi, 9 Eylül Cumartesi günü Belgrad Ormanı’nda yapıldı. 1000 kişiye varan katılımla saat 22.00’da başlayan yarış 6 km ve 12 km kategorilerinde gerçekleşti. Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası, dereceye giren yarışmacılara ise koşu sonrası düzenlenen törende kupa ve ödül olarak Under Armour’dan hediye çeki verildi.

Under Armour Gece Koşuları'nda sağlık sponsoru Acıbadem ve zaman sponsoru Garmin’in yanı sıra supplementler.com, Skoda, n11.com, Zubizu, Crate and Barrel gibi önemli destekçiler, farklı sürprizler ile yer aldı.