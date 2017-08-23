Gece Koşularında ikinci etap

Saat 19:00 itibariyle başlayacak olan kit teslimi, keyifli etkinlikler ve çekilişler ile devam edecek. Akşam saat 22.00’da başlayacak olan yarış, 6 km ve 12 km kategorilerinde gerçekleşecek.

Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası, dereceye giren yarışmacılara ise koşu sonrası düzenlenen törende kupa ve ödül olarak Under Armour’dan hediye çeki verilecek.

Under Armour Gece Koşuları'nda sağlık sponsoru Acıbadem ve zaman sponsoru Garmin’in yanı sıra supplementler.com, Redbull, n11.com, Zubizu, Crate and Barrel ve Muscle Up Sport gibi önemli destekçiler, farklı sürprizler ile yer alacak.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenleyen Uzunetap’ın iş birliğiyle düzenlenecek olan koşulara katılmak isteyenler, adresinden kayıt yaptırabilecek.