Gece Koşuları’nda heyecan artıyor

9 Eylül günü saat 19:00 itibariyle başlayacak olan kit teslimi, keyifli etkinlikler ve çekilişler ile devam edecek. Akşam saat 22.00’da başlayacak olan yarış, 6 km ve 12 km kategorilerinde gerçekleşecek.

Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası, dereceye giren yarışmacılara ise koşu sonrası düzenlenen törende kupa ve ödül olarak Under Armour’dan hediye çeki verilecek.

Under Armour Gece Koşuları'nda sağlık sponsoru Acıbadem ve zaman sponsoru Garmin’in yanı sıra supplementler.com, Redbull, n11.com, Zubizu, Crate and Barrel ve Muscle Up Sport gibi önemli destekçiler, farklı sürprizler ile yer alacak.

9 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek Under Armour Gece Koşuları’na katılarak bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyenler, adresinden yarışma gününe kadar kayıtlarını tamamlayabiliyor. Kayıtla birlikte tüm katılımcılara Under Armour sporcu kiti hediye ediliyor.