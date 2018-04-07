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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
07.04.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Gazişehir'in serisini Dadaşlar bitirdi!

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Gazişehir'in serisini Dadaşlar bitirdi!

Spor Toto 1'inci Lig'de 30'ncu hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx)
BB ERZURUMSPOR: Hakan (xxxx), Tolga (xxx), Stephane Acka (xxx), Lokman (xxx), Hakan Arslan (xxx), Metin (xx) (Dk. 68 Taylan xx), Jasmin Scuk (xxx), Burhan (xxx), (Dk.84 Erman xx) Gökhan Karadeniz (xxx), Erhan (xx), Mert Nobre (xxx) (Dk.80 Demba Savage s(x)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Stachowiak (xx), İsmail (x), Yasin (xx), Sinan (xx), Tugay (xx) (Dk. 69 Ermin Zec x), Adama Ba (xx) (Dk. 53 Serdar Deliktaş x), Gökhan (xx) (Dk.58 Muhammed Himmet x), Mehmet Erdem (xx), Okan (xx), Özgür Can( xx), Yonathan Del Valle (xx)
GOLLER: Dk. 34 Gökhan Karadeniz, Dk. 55 Mert Nobre (BB ERZURUMSPOR) Dk. 85 Ermin Zec (GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK)
SARI KART: Jasmin Scuk, Hakan Canbazoğlu (B.B. ERZURUMSPOR) Mehmet Erdem, Tugay, Muhammed Himmed (GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK)
KIRMIZI KART: Dk 49 Gökhan Karadeniz (B.B. ERZURUMSPOR)

Maçın 49'ncu dakikasında Gökhan Karadeniz'in kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarının neredeyse tamamını 10 kişi oynamak zorunda kalan Mavi Beyazlılar, galibiyete 34'üncü dakikada Gökhan Karadeniz ve 55'inci dakikada da Mert Nobre'nin golleriyle ulaştı. Konuk ekibin tek golünü ise 84'üncü dakikada Ermin Zec attı. Bu sonuçla B.B. Erzurumspor, puanını 43'e çıkartıp, Play Off ümitlerini son 4 haftaya taşırken, 50 puanda kalan Gazişehir Gaziantep FK ise ilk 2 yolunda ağır yara aldı.
34'üncü dakikada Jasmin Scuk yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Stachowiak'ın güçlükle çeldiği top Burhan'ın önüne düştü. Burhan, müsait durumdaki Tolga'ya topu aktardı. Tolga'nın arka direğe yaptığı ortada Gökhan Karadeniz topun gelişine sert vurdu: 1-0 Gökhan'ın gol vuruşunda topun temas ettiği bölgedeki ağlar koptu, kopan bölüm görevliler tarafından onarıldı.
44'üncü dakikada beraberlik golü için yüklenen konuk ekip, gole çok yaklaştı. Mehmet Erdem'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top önce Jasmin Scuk'a sonra da üst direğe çarpıp kornere gitti.
49'uncu dakikada Yonathan Del Valle'ye arkadan müdahalede bulunan Gökhan Karadeniz, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, oyun dışında kaldı
55'inci dakikada sol kanattan hareketlenen Hakan Arslan, boş pozisyonda altı pasa doğru hareketlenen Nobre'ye yerden harika bir pas attı. Topa kayarak dokunan Nobre farkı 2'ye çıkaran golü filelerle buluşturdu: 2-0
58'inci dakikada içerisinde iki takımda gole yaklaştı. Gazişehir Gaziantep takımının sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Deliktaş'ın altı pas içerisinde voleyle yaptığı vuruşu kaleci Hakan çıkardı, dönen topu önünde bulan Jasmin Sucuk, rakip ceza alanı önüne kadar topu sürdü. Scuk'un ceza alanına girmeden yaptığı sert şutu kaleci Stachowiak son anda kornere çeldi.
63'üncü dakikada Yonathan Del Valle'nin ortasına Turgay kafayla dokundu, kaleci Hakan topu kornere çeldi.
64'üncü dakikada Yonathan Del Valle'nin ara pasında Muhammet, kaleci Hakan ile karşı karşıya kaldı. Muhammet'in vuruşunda Hakan bir kez daha gole geçit vermedi.
84'üncü dakikada sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan konuk ekipte Mehmet Erdem'in ortasına kafayla dokunan Ermin Zec, farkı 1'e indirdi: 2-1
90'ıncı dakikada Mehmet Erdem'in ortasında topa kafayla dokunan Serdar'ın vuruşunda kaleci Hakan filelere gitmek üzere olan topu son anda kornere gönderdi.
Maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi

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