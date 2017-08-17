Gazişehir'e Hollanda'dan transfer

KULÜP Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yöneticiler Settar Konukoğlu, Cihan Koçer ve Kulüp Müdürü Kemal Aslan’ın da katıldığı tören ile 22 yaşındaki Bousbiba, kendini Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeyi imza attı.

Daoud Bousbiba yeni sezonda 7 numaralı formasıyla mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuza hoş geldin der, armamız altında başarılar dileriz” denildi.

DOĞDUĞU ŞEHRİN TAKIMINDA YETİŞTİ

15 Ocak 1995 yılında Hollanda’nın Amsterdam kentinde dünyaya gelen Daoud Bousbiba, futbola da doğduğu şehrin takımı Ajax altyapısında başladı. Altyapı eğitimini dünyanın en önde gelen kulüplerinden olan Ajax’da tamamlayan Bousbiba, yine bu takımla UEFA Şampiyonlar Gençlik Ligi’nde de forma giydi. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen Bousbiba, hızı ve çalımlarıyla önemli bir hücum futbolcusu olarak gösteriliyor. 1.76 cm boyundaki genç futbolcu daha sonra ise VV TEC ve FC Eindhoven formalarını giydi. Daoud Bousbiba yeni sezondan itibaren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde forma giyecek.