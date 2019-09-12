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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.09.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Gazişehir'de Beşiktaş maçı öncesi koltuklar temizlendi

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Gazişehir'de Beşiktaş maçı öncesi koltuklar temizlendi

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençler cumartesi günü oynanacak olan Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'nın koltuklarını temizledi.

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Lig 4. hafta karşılaşması öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki hazırlıklar son sürat devam ediyor. Kritik maç öncesi stat içerisinde pek çok bakım onarım çalışması yapılırken Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençler de yaklaşık 36 bin koltuğun tek tek temizliğini yaptı. Ellerine bez alan 30'u aşkın gönüllü genç deterjanla yıkanan koltukların hepsini tek tek silerek temizledi.

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Yapılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Özellikle İngiltere gibi ülkelerde böyle bir kültür var. Arsenal takımında ve diğer İngiliz takımlarında olduğu gibi biz de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirelim dedik. Bu kapsamda kentteki gençlik merkezlerinden gelen gönüllü gençlerimizle 'Şehrimi seviyorum, takımımı destekliyorum' projesi ile Gaziantep Kalyon Stadımızdaki koltukları tek tek temizledik. Bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi stadımızdaki 35 bin 400 koltuğumuzu temizlemeye ve hazır hale getirmeye çalıştık" diye konuştu.

Gönüllü gençler ise böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, stadı ve koltukları temizlediklerini belirttiler. Gençler proje ile bir farkındalık oluşturmak istediklerini de vurgulayıp diğer taraftarlardan da destek beklediklerini söylediler.

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Beşiktaş'ta Gazişehir maçı hazırlıkları sürüyor...

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