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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.06.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep’ten görkemli Süper Lig'e yükselme kutlaması!

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Gazişehir Gaziantep’ten görkemli Süper Lig'e yükselme kutlaması!

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün Spor Toto Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda kutlama töreni düzenlendi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün Spor Toto Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla, Gaziantep Kalyon Stadyumunda, kutlama töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Spor Toto 1. Lig play off final maçında Hatayspor’u yenerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep Kalyon Stadyumunda taraftarlarıyla bir üst lige çıkışını görkemli bir törenle kutladı.

Coşkulu anların yaşandığı kutlamalarda, takımın yönetimi, teknik heyet ve çalışanlar sahaya kurulan platforma çağrılarak alkışlandı, futbolcuların renkli dansları ise eğlenceli görüntülere sahne oldu. Bakan Gül ve Başkan Şahin başta olmak üzere şehrin önde gelenleri, taraftarları selamladı, sevinçlerini paylaştılar.

Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun kupayı sahaya getirmesiyle coşkulu anlar yaşandı. Kırmızı-siyahlı ekip kupayı kaldırarak taraftarıyla başarılarını kutladı.

Gazişehir Gaziantep’ten görkemli Süper Lige yükselme kutlaması

Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı konuşmada, “Bugün muhteşem bir güzelliği yaşıyoruz. Bu güzelliği yaşatan kulübümüzün başkanı Adil Konukoğlu’na, tüm teknik ekibe, oyunculara, çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Gaziantep Süper Lig’e her zaman çok iyi gelmiştir ve bu sezonda da ligin en heyecanlı, en sürpriz takımlarından biri olacaktır” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ise hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, “Takım ruhuyla çalışacaksın. Memleket sevdan, yüreğinde aşk olacak. Bunu yüreğinde hisseden başkanımıza ve ailesine helal olsun diyor minnet duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu şehirde doğmaktan, sizlere hizmet etmekten büyük bir onur duyuyor, bize çifte bayram yaşatan Allah’ım sana hamd olsun” ifadelerini kullandı.
Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise, “Sizlere bir söz vermiştik tüm takım olarak bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu yolda yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, bir valinin başına gelebilecek en güzel şeyin şehrinin şampiyon olması olduğunun belirtti emeği geçenlere teşekkür etti.

Kutlamalar sevilen pop sanatçısı Ece Seçkin ve Bülent Serttaş konseriyle sona erdi.

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