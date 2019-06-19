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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
19.06.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep'ten Galatasaray'a Sneijder ricası

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Gazişehir Gaziantep'ten Galatasaray'a Sneijder ricası

Wesley Sneijder’le transfer görüşmelerinde büyük mesafe kateden Süper Lig’in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, yıldız oyuncunun Galatasaray’dan ayrılırken fesih belgesine koyulan tazminat maddesine takıldı.

Nice’e giderken sözleşmesine, “3 yıl içinde Türkiye’ye dönerse 20 milyon Euro öder” maddesi konan Hollandalı oyuncudan ‘Evet’ yanıtı alan Kırmızı-Siyahlılar, Sneijder için Aslan’ın kapısını çalacak.

Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep’in eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’i kadrosuna katmak için girişimleri devam ediyor. Transferin önündeki tek engelin ise Galatasaray’ın sözleşme feshi için 20 milyon Euro’luk tazminat maddesi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde sportif direktörlüğe Ayhan Akman’ı, teknik direktörlüğe de Marius Sumudica’yı getiren Gaziantep ekibi transferde de ses getirecek hamleyi yıldız oyuncuyla yapmak istiyor. Kırmızı-Siyahlılar’ın sportif direktörü Ayhan Akman’ın, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar’ın yolunu tutan ve 2 yıllık kontratı sona eren 35 yaşındaki Sneijder ile el sıkıştığı bildirildi.

Umut Bulut Gaziantepe
Umut Bulut Gaziantep'e

Akman işi bitiriyor

Dev transfer girişiminde Sneijder’in de Türkiye’de oynamaya istekli olduğu öğrenilirken, en büyük engelin ise Galatasaray’ın iki yıl önce Sneijder’in sözleşme fesih kağıdına “Futbolcu önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye’de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20 milyon Euro tazminat ödeyecektir” maddesi olduğu belirtildi. Ayhan Akman’ın yaklaşık 1.5 milyon Euro teklif edilen Sneijder ve Galatasaray Kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Sneijder kariyerinde bir dönem Real Madrid forması da giymişti...

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