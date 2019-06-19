Gazişehir Gaziantep'ten Galatasaray'a Sneijder ricası
Wesley Sneijder’le transfer görüşmelerinde büyük mesafe kateden Süper Lig’in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, yıldız oyuncunun Galatasaray’dan ayrılırken fesih belgesine koyulan tazminat maddesine takıldı.
Nice’e giderken sözleşmesine, “3 yıl içinde Türkiye’ye dönerse 20 milyon Euro öder” maddesi konan Hollandalı oyuncudan ‘Evet’ yanıtı alan Kırmızı-Siyahlılar, Sneijder için Aslan’ın kapısını çalacak.
Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep’in eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’i kadrosuna katmak için girişimleri devam ediyor. Transferin önündeki tek engelin ise Galatasaray’ın sözleşme feshi için 20 milyon Euro’luk tazminat maddesi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde sportif direktörlüğe Ayhan Akman’ı, teknik direktörlüğe de Marius Sumudica’yı getiren Gaziantep ekibi transferde de ses getirecek hamleyi yıldız oyuncuyla yapmak istiyor. Kırmızı-Siyahlılar’ın sportif direktörü Ayhan Akman’ın, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar’ın yolunu tutan ve 2 yıllık kontratı sona eren 35 yaşındaki Sneijder ile el sıkıştığı bildirildi.
Akman işi bitiriyor
Dev transfer girişiminde Sneijder’in de Türkiye’de oynamaya istekli olduğu öğrenilirken, en büyük engelin ise Galatasaray’ın iki yıl önce Sneijder’in sözleşme fesih kağıdına “Futbolcu önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye’de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20 milyon Euro tazminat ödeyecektir” maddesi olduğu belirtildi. Ayhan Akman’ın yaklaşık 1.5 milyon Euro teklif edilen Sneijder ve Galatasaray Kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
Sneijder kariyerinde bir dönem Real Madrid forması da giymişti...
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