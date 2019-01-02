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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.01.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları

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Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Mehmet Altıparmak, Giresunspor ile yollarını ayıran defans oyuncusu Uğur Arslan Kuru'yla prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın şampiyonluk hedefine katkı sağlayacak isimleri ara transfer döneminde kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirten Altıparmak, "Görüştüğümüz oyunculardan Uğur Arslan Kuru ile prensip anlaşmasına vardık. Transfer döneminde resmi sözleşmeyi de imzalayıp, takımın başarısı için mücadele etmeye başlayacak." dedi.

Görüşülen iki oyuncunun daha olduğunu ve transferlerinin de büyük oranda gerçekleştiğini ancak kulübün menfaatleri açısından isimleri açıklayamayacağını aktaran Altıparmak, ara transfer döneminde 4-5 oyuncuyu kadrolarına katmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bazı oyuncuların ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmediğini vurgulayan Altıparmak, şöyle konuştu:
"Kadromuzdaki 6 oyuncuyu ikinci yarıda düşünmediğimizi yönetimle konuştuk ve kararı futbolculara ilettik. Bunlar Sami Can Keskin, Ali Aytemur, Bahadır Çiloğlu, Mahmut Bilir, Muhammed Enes Durmuş ve Femi Balogun. Kulübün menfaatleri doğrultusunda bu oyuncular kiralık veya bonservisiyle verilecek. Hatta Mahmut Bilir, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Belediyespor'a kiralandı."

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