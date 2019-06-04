Gazişehir Gaziantep'te Emrah Başsan sesleri
Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Hatay’ı devirip Süper Lig’e adını yazdıran Gazişehir, iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Güneydoğu ekibi, ilk senesinde küme düşme sıkıntısı yaşamamak adına lig tecrübesi olan isimlere yönelecek.
Süper Lig'in yeni ekibinin transfer gündemindeki ilk oyuncular Çaykur Rizespor’dan Musa Çağıran, Erzurumspor’dan Emrah Başsan ve Kayserispor’dan Kana Bıyık.
Yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın durumu ise bayramdan sonra netlik kazanacak.
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