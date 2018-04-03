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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.04.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep'in zirve inadı

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Gazişehir Gaziantep'in zirve inadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, ligin ikinci yarısında topladığı 30 puanla zirve takibini sürdürüyor.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde başladığı ligde 7 haftada 6 puan toplayan Gaziantep ekibinde, 8. hafta öncesi teknik adam değişikliğine gidildi.
Kalpar'dan boşalan koltuğun Erkan Sözeri'ye emanet edildiği Gazişehir Gaziantep'te, ligin ilk yarısı, hedefin uzağında 20 puanla tamamlandı.

İkinci yarıda aldığı galibiyetlerle adından söz ettirmeye başlayan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte çıktığı 12 maçta 30 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde 50 puana ulaşan Gazişehir Gaziantep, lider Çaykur Rizespor'un 6 puan gerisinde 4. sırada kendisine yer buldu. Kalan 5 maçında da seriyi sürdürmek isteyen Gaziantep temsilcisi, sezon sonunda Süper Lig'e çıkan takımlardan birisi olmayı hedefliyor.

Sözeri: "El birliğiyle sezon sonunda mutluluğu yaşayacağız"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında gerçek kimliklerine bürünmeye başladıklarını ve seri galibiyetler elde ettiklerini söyledi.

Yapılan bazı hatalar nedeniyle 2 maçta mağlubiyete engel olamadıklarını belirten Sözeri, ligin kalan haftalarında ise hata yapmadan hedefe doğru ilerlemek istediklerini vurguladı.

Sözeri, ligin üst sıralarında çekişme yaşandığını anlatarak şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte en az hata yapan takımlar, başarı ipini göğüsleyecektir. O yüzden biz hiçbir maçı hafife almadan, ciddiyetimizi koruyarak, hata unsurlarını en asgariye indirmeye çalışacağız. Sezon sonunda güzel bir hikaye oluşturmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yönetim, teknik heyet, futbolcular ve diğer kulüp çalışanlarıyla kenetlenmiş durumdayız. Bu kenetlenmeye taraftarımızın da dahil olmasını arzuluyoruz. İnşallah el birliğiyle sezon sonunda mutluluğu yaşayacağız."


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