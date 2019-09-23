Gazişehir Gaziantep'in çıkışı sürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGazişehir Gaziantep'in çıkışı sürüyor
GeriFutbol Gazişehir Gaziantep'in çıkışı sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
23.09.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep'in çıkışı sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lig'e Fenerbahçe karşısında aldığı farklı yenilgiyle başlayan Gaziantep temsilcisi, ardından oynadığı 4 maçta 10 puan toplayarak önemli bir çıkış yakaladı ve 3. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 5. hafta sonunda 10 puana ulaştı ve performansıyla göz doldurdu.

Geride kalan sezon TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e adını yazdıran Gazişehir Gaziantep, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapmasına karşın, ardından oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çabuk toparlandı.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde Beşiktaş'ı 3-2, son maçında ise rakip sahada Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, 4 haftada 10 puan toplama başarısı gösterdi.

Süper Lig'de 5. hafta itibarıyla 10 puanı bulunan Gaziantep ekibi, aynı puanlı Fenerbahçe'nin ardından averajla 3. sıraya yerleşti.
Gazişehir Gaziantep, ligde rakip ağları 10 kez havalandırırken, kalesinde de yine 10 gole engel olamadı.

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2
Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2

En golcü Twumasi

Gaziantep ekibinde en golcü futbolcu Patrick Twumasi oldu.

Geride kalan 5 maçın son 4'ünde forma giyen ve rakip fileleri 3 kez havalandıran Ganalı oyuncu, ligdeki son 2 deplasman karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı.

Twumasi'yi 2'şer golle Olarenwaju Kayode ve Güray Vural takip ederken, kırmızı-siyahlı takımın diğer gollerini Oğuz Ceylan, Raman Chibsah ve Muhammet Demir kaydetti.

Demsoy: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

Gazişehir Gaziantep Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige başlarken başarılı olacaklarına inandıkları bir kadro oluşturduklarını dile getirdi.

İlk haftada herkesi üzen bir sonuç elde etmelerine karşın, takıma olan inançlarından bir şey kaybetmediklerini aktaran Demsoy, "Geldiğimiz nokta tesadüf değil. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Birkaç hafta sonra daha da iyi futbol ortaya koyacağız." diye konuştu.

Taraftara çağrı yapan Demsoy, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz başarılarla beraber kentimizdeki hava da değişmeye başladı. Taraftar desteğini artırdığımızda, çok daha güçlü bir ekip olacağız. Bundan sonra içeride ve dışarıdaki her maçımızda çok daha fazla taraftarla kucaklaşmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta evimizde yapacağımız Göztepe maçında tribünlerin dolu olmasını bekliyoruz."

Gazişehir Gaziantepin çıkışı sürüyor

Gazişehir Gaziantepin çıkışı sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Guardiola o Türk'ü istiyor!
Guilherme Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor
Tartışılan Diagne için flaş açıklama!
5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi