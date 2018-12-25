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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.12.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep'de hedef transferi en kısa sürede bitirmek

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Gazişehir Gaziantep'de hedef transferi en kısa sürede bitirmek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, transferi en kısa sürede tamamlamak istediklerini söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını hedefledikleri noktada tamamladıkları için mutlu olduğunu kaydetti.

Hedeflerinin üstüne çıkabilecek fırsatları yakaladıklarını ancak ligin 15 ve 16. haftalarında yaşanan mağlubiyetler nedeniyle fırsatı değerlendiremediklerini belirten Altıparmak, "İyisiyle kötüsüyle ilk yarıyı geride bıraktık. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde de iyi bir grafik yakaladık ve göreve geldiğimizde dile getirdiğimiz 31 puan hedefine de ulaştık." dedi.

Altıparmak, artık ikinci yarının planlamalarını yaptıklarını dile getirerek, "Her zaman söylediğim gibi lig aslında ikinci yarı başlayacak. Devre arasında yapacağımız bazı takviyeler ve çalışmalarla ikinci yarı için güç depolayacağız. İkinci yarıya kim hazır şekilde başlarsa başarı ipini göğüsleyeceğini düşünüyorum. Bu anlamda da ikinci yarıya hazır olan takımlardan biri olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Transfer çalışmaları

Ara transfer dönemine yönelik çalışmalara başladıklarını anlatan Altıparmak, şöyle devam etti:

"Yurt içinde ve yurt dışında istediğimiz, listemizde yer alan oyuncular var. Transferi en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Ancak bunu biraz da istediğimiz oyuncuların durumu belirleyecek. Çünkü kulübüyle sorunlarını çözmesini beklediğimiz oyuncular var, yurt dışında olup henüz ligi tamamlamamış oyuncular var. İstiyoruz ki en kısa sürede kadromuzu şekillendirip, hazırlıklarımızı tam kadro sürdürelim."

Altıparmak, yönetim kurulunun iyi niyetli şekilde transfer görüşmelerine başladığını aktararak, ligin ikinci yarısında gösterecekleri performansla mayıs ayında şampiyonluk sevinci yaşayacak 2 takımdan birisi olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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