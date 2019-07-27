Gazişehir Gaziantep "yenileniyor"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGazişehir Gaziantep "yenileniyor"
GeriFutbol Gazişehir Gaziantep "yenileniyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
27.07.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep "yenileniyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gazişehir Gaziantep "yenileniyor"

Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Gazişehir Gaziantep, yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi bir revizyona gitti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen sezon 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Süper Lig'e çıkma hakkı kazanan Gaziantep temsilcisi, ilk kez mücadele edeceği ligde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Geride kalan sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşan Güneydoğu ekibi, geçen yıl kadrosunda yer alan isimlerden öncelikle Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin ve Oğulcan Çağlayan'a veda etti. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı.

Geçen sezonki kadrosundan 10 futbolcuyla yola devam etmeme kararı alan Gazişehir Gaziantep, iç transferde Junior Jefferson ile 3, Mehmet Erdem Uğurlu ve Günay Güvenç ile de ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

Dış transfer Morais ile başladı

Gaziantep ekibi, ilk dış transferini Romanya 1. Lig ekiplerinden FCSB'de forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak gerçekleştirdi.

İngiltere ekibi Bolton Wanderers'ta forma giyen Polonyalı sağ bek Pawel Olkowski ve Galatasaray'dan forvet Muğdat Çelik'i ikişer yıllığına kadrosuna dahil eden kırmızı-siyahlı ekip, Kayserispor'dan savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Transferlerine savunma oyuncularıyla devam eden Gaziantep ekibi, Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu Alin Tosca'yı 2, Fransa'nın Guingamp ekibinden 30 yaşındaki Senegalli Papy Djilobodji'yi de 3 yıllığına renklerine bağladı.

Gazişehir Gaziantep yenileniyor

Orta sahada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu Güray Vural'la da 3 yıllık sözleşme imzalayan Gazişehir Gaziantep, böylelikle sezon öncesi şu ana kadar dış transferde 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Kulüp yetkilileri, ligde adından söz ettirecek bir ekip kurabilmek için transfer çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zamanda bazı isimlerin daha takıma dahil olacağını belirtti.

Hazırlık maçları mutlu etmedi

Gazişehir Gaziantep, yeni sezon öncesi şu ana kadar yaptığı 3 hazırlık maçında aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü.  İlk hazırlık maçını Romanya ekibi Rapid Bükreş ile yapan ve karşılaşmayı 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar, İran ekibi Sepahan'a 1-0, Süper Lig ekibi Alanyaspor'a ise 4-0 mağlup oldu.

Yaptığı 3 müsabakada kalesinde 7 gol gören Gaziantep ekibinin kaydettiği tek golü ise yeni transfer Muğdat Çelik, penaltıdan attı.

Gaziantep ekibinin, hazırlık döneminin kalan bölümünde 2 Ağustos Cuma günü 1. Lig ekibi İstanbulspor ile 7 Ağustos Çarşamba günü ise Katar ekibi El-Wakrah ile karşı karşıya gelmesi planlanıyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Vefa Küçük: "Kulübümüzün sportif başarıları ve geleceğe dönük uygulamaları..."
Gazişehir Gaziantep "yenileniyor"
Marcao: "Transfer konularına girmek istemiyorum"
Galatasaray hazırlık maçında Bordeaux'ya karşı!