Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
22.05.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Bu kapsamda finale çıkmak oradan da Süper Lig'e adım atmak için Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep ve Osmanlıspor, Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için mücadele edecek. Play-off'ta 4. kez mücadele edecek Gazişehir Gaziantep, rövanş öncesi kendi evinde avantajlı bir skor almak istiyor. İşte, Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçına ilişkin ayrıntılar...

Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor arasındaki play-off yarı final ilk maçı, Gaziantep Stadı'nda bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

OSMANLISPOR'UN PLAY-OFF KARNESİ

Süper Lig'e tekrar dönme mücadelesi veren Osmanlıspor, bu sezon Adana Demirspor gibi 5. kez play-off'ta yer alacak.

Başkent temsilcisi daha önceki 4 play-off'ta da Süper Lig'e çıkamadı. 1997-1998'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, 1998-1999'da Göztepe'ye, 1999-2000'de Torku Konyaspor'a ve 2013-2014'te de Samsunspor'a ilk maçlarda yenilen başkent ekibi, play-off'ta başarı sağlayamadı.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP'İN PLAY-OFF KARNESİ

Play-off'ta 4. kez mücadele edecek Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999-2000'de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor'u geçemedi.

2010-2011 sezonunda ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi Orduspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Uğur, Yalçın, M.Erdem, Segbefia, Bjarnason, Gökhan, Oğulcan, Erhan, Sow

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Ali Eren, Numan, Anıl, Sinan, Todorovic, Burhan, Hasan, Matthew, Gueye

"ANKARA'YA AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ"

Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Spor Toto 1. Lig play-off etabının ilk maçında mücadele edecekleri Osmanlıspor karşılaşmasını başarılı bir sonuçla ayrılarak, Ankara'ya avantajlı skorla gitmek istediklerini belirtti.

Altıparmak, yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Çarşamba günü oynayacakları Osmanlıspor maçının zor bir karşılaşma olacağını söyledi.

Takımların finale çıkmak için mücadele edeceklerine değinen Altıparmak, "Artık ligin filan maçları oynanıyor. İki takımın da amacı finale çıkmak ve şampiyon olmak. Biz ekip olarak son zamanlarda yakaladığımız havayı devam ettirip, özellikle kendi sahamızda başarıyı yakalayıp, ikinci maçta Ankara'ya avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Altıparmak, teknik ekibin rakipleri analiz ettiğini dile getirerek, "Herkes herkesi analiz ediyor, ne yapacağını biliyor. Biz rakibin nasıl oynayacağını, neler yapacağını çalışacağız. Tabii önemli olan bunu sahada uygulamak. Tam olarak şu anda maça hazırız. Burada bizim kadar şehrin de taraftarın da herkesin hazır olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, taraftarlara seslenerek, "Taraftarın trübünde desteği, bizim de sahada mücadelemizle avantajlı skor alıp, Ankara'ya gideceğiz. Bütün amacımız, bütün çalışmalarımız da bu yönde." yorumunu yaptı.

Gaziantep'in Süper Lig'i hakettiğini ifade eden Altıparmak, şunları aktardı:

"Gaziantep şehri Süper Lig'i özledi. Daha önceden biliyorsunuz belki ilk şampiyonluğa yaklaşan Trabzonspor'dan sonraki Anadolu takımı Gaziantep'ti. Önemli mesafeler katetmişti. Şu anda Gaziantep'in Süper Lig'e en yakın takımı olan bizler, şehrin bu isteğine, bu arzusuna cevap vermek istiyoruz. Şehir gerçekten özlemiş, gerçekten bir şeyler istiyor. İnşallah hep beraber, Osmanlıspor maçıyla başlayacağız, sonra da finalde başaracağız."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
TFF açıkladı: Sakaryaspor-Karagümrük finali Bursa'da
Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray istemişti! Şimdi ise...
Kayserispor'dan Kucharczyk hamlesi!