Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Bu kapsamda finale çıkmak oradan da Süper Lig'e adım atmak için Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep ve Osmanlıspor, Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için mücadele edecek. Play-off'ta 4. kez mücadele edecek Gazişehir Gaziantep, rövanş öncesi kendi evinde avantajlı bir skor almak istiyor. İşte, Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçına ilişkin ayrıntılar...
Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor arasındaki play-off yarı final ilk maçı, Gaziantep Stadı'nda bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
OSMANLISPOR'UN PLAY-OFF KARNESİ
Süper Lig'e tekrar dönme mücadelesi veren Osmanlıspor, bu sezon Adana Demirspor gibi 5. kez play-off'ta yer alacak.
Başkent temsilcisi daha önceki 4 play-off'ta da Süper Lig'e çıkamadı. 1997-1998'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, 1998-1999'da Göztepe'ye, 1999-2000'de Torku Konyaspor'a ve 2013-2014'te de Samsunspor'a ilk maçlarda yenilen başkent ekibi, play-off'ta başarı sağlayamadı.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP'İN PLAY-OFF KARNESİ
Play-off'ta 4. kez mücadele edecek Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999-2000'de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor'u geçemedi.
2010-2011 sezonunda ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi Orduspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.
İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Uğur, Yalçın, M.Erdem, Segbefia, Bjarnason, Gökhan, Oğulcan, Erhan, Sow
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Ali Eren, Numan, Anıl, Sinan, Todorovic, Burhan, Hasan, Matthew, Gueye
"ANKARA'YA AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ"
Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Spor Toto 1. Lig play-off etabının ilk maçında mücadele edecekleri Osmanlıspor karşılaşmasını başarılı bir sonuçla ayrılarak, Ankara'ya avantajlı skorla gitmek istediklerini belirtti.
Altıparmak, yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Çarşamba günü oynayacakları Osmanlıspor maçının zor bir karşılaşma olacağını söyledi.
Takımların finale çıkmak için mücadele edeceklerine değinen Altıparmak, "Artık ligin filan maçları oynanıyor. İki takımın da amacı finale çıkmak ve şampiyon olmak. Biz ekip olarak son zamanlarda yakaladığımız havayı devam ettirip, özellikle kendi sahamızda başarıyı yakalayıp, ikinci maçta Ankara'ya avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz." diye konuştu.
Altıparmak, teknik ekibin rakipleri analiz ettiğini dile getirerek, "Herkes herkesi analiz ediyor, ne yapacağını biliyor. Biz rakibin nasıl oynayacağını, neler yapacağını çalışacağız. Tabii önemli olan bunu sahada uygulamak. Tam olarak şu anda maça hazırız. Burada bizim kadar şehrin de taraftarın da herkesin hazır olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Altıparmak, taraftarlara seslenerek, "Taraftarın trübünde desteği, bizim de sahada mücadelemizle avantajlı skor alıp, Ankara'ya gideceğiz. Bütün amacımız, bütün çalışmalarımız da bu yönde." yorumunu yaptı.
Gaziantep'in Süper Lig'i hakettiğini ifade eden Altıparmak, şunları aktardı:
"Gaziantep şehri Süper Lig'i özledi. Daha önceden biliyorsunuz belki ilk şampiyonluğa yaklaşan Trabzonspor'dan sonraki Anadolu takımı Gaziantep'ti. Önemli mesafeler katetmişti. Şu anda Gaziantep'in Süper Lig'e en yakın takımı olan bizler, şehrin bu isteğine, bu arzusuna cevap vermek istiyoruz. Şehir gerçekten özlemiş, gerçekten bir şeyler istiyor. İnşallah hep beraber, Osmanlıspor maçıyla başlayacağız, sonra da finalde başaracağız."
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