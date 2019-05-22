CANLI Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında, normal sezonu 5. olarak tamamlayan Gazişehir Gaziantep ile 4. bitiren Osmanlıspor karşılaşıyor.
Bu eşleşmeden zafer ayrılan takım, Süper Lig'e yükselen son takımı belirlemek için 30 Mayıs Perşembe günü final maçına çıkacak.
Müsabakayı canlı anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
Gazişehir'in 11'i: Günay, Oğuz, Uğur, Yalçın, Mehmet, Gökhan Alsan, Segbefia, Bjarnason, Oğulcan, Erhan, Poepon.
Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Caner, Numan, Anıl, Ali Eren, Lumanza, Hasan, Sinan, Ayuk, Burhan Eşer, Mertan.
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