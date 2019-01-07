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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.01.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep, Mücahit Albayrak ile anlaştı!

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Gazişehir Gaziantep, Mücahit Albayrak ile anlaştı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Mücahit Albayrak ile prensipte anlaştı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde ligi bilen ve takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle kadro yapılarını güçlendirmek istediklerini söyledi. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru ve İzlandalı Elmar Bjarnason'u kadrolarına kattıklarını ifade eden Altıparmak, "Dördüncü transferimiz de bitmek üzere. Prensip anlaşmasına vardığımız Mücahit Albayrak transferini de tamamladık, 1-2 gün içerisinde imza atılacak." dedi.

Transferlerin mevkisel olarak ihtiyaçlarının olduğu bölgelere yapıldığını anlatan Altıparmak, "Bizim takım olarak ilk yarıda defansif yönde zaaflarımız vardı. Bu da mevkisel eksikliğimizden kaynaklanıyordu. Şu ana kadar yapılan tüm transferler de bu mevkilere yönelikti. Dolayısıyla ikinci yarıda defansif anlamda sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Daha güçlü ve kendinden emin bir takım görüntüsüne sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, 2 transfer daha gerçekleştirip ikinci yarıya hazır hale geleceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İki oyuncu daha istiyoruz. Bunlar da forvet ve kanat oyuncusu olacak. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama artık transfer konusunda daha ince eleyip sık dokumalıyız. Çünkü o alanlar çok önemli. Mevcutta iyi bir kadromuz vardı. Artık onun üstüne alacağımız oyuncularla ikinci yarıda istediğimiz oyunları yapabileceğiz."

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