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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriGazişehir Gaziantep, İstanbulspor'u eli boş gönderdi!
Futbol Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor'u eli boş gönderdi!
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Futbol
DHA
18.02.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor'u eli boş gönderdi!

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Spor Toto 1’inci Lig'in 22'nci haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), Ekrem Kan (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowiak (xxx)- Ahmet (xx), Tugay (xxx) (Dk.74 Webo xx), Sinan (xxx), Jefferson (xx), Adama Ba (xx) (Dk.56 Himmet xx), Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Uğur (xx), Özgür Can (xx), Del Valle (xx) (Dk.80 Serdar)
İSTANBULSPOR: Okan (xx)- Yalçın (xx), Onur Kolay (xx) (Dk.61 Muhammet xx), Onur Ergün (xxx), Cajic (xx), Oğuzhan (xx) (Dk,73 Ali x), Nascimento (xx), Kubilay (xx), Zeki (xxx), Halil (xx)(Dk.78 Yusuf xx), İbrahim (xx)
GOLLER: Dk.25 Sinan, Dk.90 Serdar (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Ahmet, Gökhan, Uğur (Gazişehir Gaziantep), Nascimento, Yalçın (İstanbulspor)

25'inci dakikada sağ kanattan Gökhan’ın yaptığı ortaya iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
51'inci dakikada gelişen Gazişehir atağında topla beraber ceza alanı içine hareketlenen adama kaleciyle karşı karşıya kaldı bu oyuncunun şutunda, kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
79'uncu dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında topla beraber son çizgiye kadar inen Yalçın'ın kaleye gönderdiği topu kaleci güçlükle kornere çeldi.
86'ncı dakikada sol kanattan Yalçın'ın yaptığı ortada İbrahim topla ceza alanı içinde buluştu bu oyuncunun vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
90'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir atağında topla ceza alanı içinde buluşan Himmet'in vuruşunda top kaleciden sekti. Önünde kalan topu kaleye gönderen Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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