Gazişehir Gaziantep ile Giresunspor yenişemedi!
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasındaki "Gazişehir Gaziantep - Giresunspor" karşılaşması 2-2 berabere sona erdi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Sait Mazlum, Gökmen Olgaç
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılıç, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan (Dk. 70 Sow), Kerim Avcı, Segbefia, Del Valle (Dk. 46 Erhan Çelenk), Kenan Özer (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Poepon
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Hüsamettin Tut, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Foguinho, Tevfik Altındağ (Dk. 64 Kağan Miray Bağış), Ozan Can Kökcü (Dk. 71 Yasin Ozan), Landel, Mehmet Taş, Volkan Okumak, Muhammet Reis
Goller: Dk. 37 ve 51 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 57 Gökhan Alsan (Penaltıdan), Sow Dk. 77 (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 28 Tevfik Altındağ, Dk. 45 Hüsamettin Tut, Dk. 62 Mehmet Taş (Giresunspor), Dk. 65 Kerim Avcı, Dk. 71 Ahmet Kesim, Dk. 90 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)
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