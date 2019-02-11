Gazişehir Gaziantep, galibiyet hasretine son verdi
Spor Toto 1. Lig’in 21. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği ligin formda ekiplerinden Hatayspor’u 2-0 mağlup ederek üç haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Spor Toto 1. Lig’de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışından iyice uzaklaşan Gazişehir Gaziantep son haftaların formda takımı Hatayspor’u Kerim Avcı ve Del Valle’nin golleriyle 2-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep puanını 35’e çıkarırken, Hatayspor ise 36 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
45. dakikada kullanılan korner soncu Hatayspor kalecisi Akın uzaklaştırdığı top Kerim Avcı’nın önünde kaldı. Topa gelişine sert vuran Kerim, Gazişehir’i öne geçirdi. 1-0
77. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Gazişehir kalecisi Günay gole izin vermedi.
90+6. dakikada Gazişehir'in geliştirdiği kontra atakta topla buluşan Del Valle maçın sonucunu ilan eden golü attı. 2-0
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Baran Eraslan xx, Cem Özbay xx
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Uğur Arslan Kuru xx, Yalçın Kılınç xx, Mücahit Albayrak xx, Rıdvan xx, Kerim Avcı xxx (Segbefia dk.76 x), Bjarnason xx, Erhan xx, Gökhan xx, Chabbi xx (Sow dk. 66 x), Kenan Özer xx (Del Valle dk. 71 xxx)
Yedekler: Nihat, Igor, Oğuz Ceylan, Kubilay
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Hatayspor: Akın Alkan xx, Hamza Gür xx (Mirkan dk.60 x), Yusuf Abdioğlu xx, Mesut Çaytemel xx, Caner Hüseyin xx, Maiga xx (Korkishko dk. 45 x), Sadi Karaduman xx, Gökhan Karadeniz xx, Kubilay Sönmez xx, Selim Ilgaz xx, Murat Paluli xx (Soner Örnek dk. 85 ?)
Yedekler: Süleyman Çamlıca, Korkishko, Nimaga Özgür, Yasin, Wellington
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Kerim Avcı (dk. 42), Del Valle (dk. 90+6) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan, Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Sadi Karaduman (Hatayspor)
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