Gazişehir Gaziantep FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Gazişehir Gaziantep FK Boluspor Play Off karşılaşması ile heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde iki takımda hazırlıklarını tamamladı. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini ve mücadelenin başlayacağı saati merak ediyorlar. Peki Gazişehir Gaziantep FK Boluspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar
Sezon içinde Bolu'daki müsabakada 0-0 berabere kalan iki takımın Gaziantep'teki mücadelesinde ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Bu eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.
Gazişehir Gaziantep FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Gazişehir Gaziantep ile Boluspor eşleşmesinde ise ilk karşılaşma Gaziantep Stadı'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. İkinci karşılaşma ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Boluspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Gazişehir tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlarken son bölümde maça yönelik taktik varyasyonlar gerçekleştirildi. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman sırasında futbolcuların neşeli hali dikkat çekti. Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar maç saatini beklemeye başladı. Gazişehir Gaziantep FK-Boluspor maçı bugün saat 21.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak.
VAR uygulaması her uygulamada değil sadece 4 durumda devreye girecek. Sistemin devreye gireceği durumlar ise şöyle:
"Öncelikle gollerde kullanılabilecek. Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek için uygulanacak. Penaltı ve penaltı değil kararlarında da sistem devreye girecek. Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olup olmadığını belirlemek için sistem kullanılabilecek. Direkt kırmızı kartlarda da VAR sistemine başvurulabilecek. Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığı tespit edilecek. Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi halindeki itirazda da VAR sisteminden faydalanılabilecek. Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini görebilmek için sistem devreye girecek."
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