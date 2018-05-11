Gazişehir Gaziantep FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGazişehir Gaziantep FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Gazişehir Gaziantep FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
11.05.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gazişehir Gaziantep FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gazişehir Gaziantep FK Boluspor Play Off karşılaşması ile heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde iki takımda hazırlıklarını tamamladı. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini ve mücadelenin başlayacağı saati merak ediyorlar. Peki Gazişehir Gaziantep FK Boluspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar

Sezon içinde Bolu'daki müsabakada 0-0 berabere kalan iki takımın Gaziantep'teki mücadelesinde ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Bu eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.

Gazişehir Gaziantep FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gazişehir Gaziantep ile Boluspor eşleşmesinde ise ilk karşılaşma Gaziantep Stadı'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. İkinci karşılaşma ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Boluspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Gazişehir tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlarken son bölümde maça yönelik taktik varyasyonlar gerçekleştirildi. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman sırasında futbolcuların neşeli hali dikkat çekti. Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar maç saatini beklemeye başladı. Gazişehir Gaziantep FK-Boluspor maçı bugün saat 21.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak.

VAR uygulaması her uygulamada değil sadece 4 durumda devreye girecek. Sistemin devreye gireceği durumlar ise şöyle:
"Öncelikle gollerde kullanılabilecek. Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek için uygulanacak. Penaltı ve penaltı değil kararlarında da sistem devreye girecek. Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olup olmadığını belirlemek için sistem kullanılabilecek. Direkt kırmızı kartlarda da VAR sistemine başvurulabilecek. Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığı tespit edilecek. Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi halindeki itirazda da VAR sisteminden faydalanılabilecek. Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini görebilmek için sistem devreye girecek."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte Ronaldo’nun yeni mesleği

Göztepe Konya’da terleyecek!

Fenerbahçe'nin final kabusu!

Erzurumspor Ümraniyespor Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?