Gazişehir Gaziantep Erzurumspor maçı nefes kesecek.. Maç saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'e son bilet heyecanı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da oynanacak Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için kente dev ekran kuracak. Kulüp yetkilileri, maçı canlı izlemek isteyenler için ise bu gece otobüs kaldıracak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto 1. Ligi play-off final maçı için kentte dev ekran platformu kuracak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam Bursa'da oynanacak Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının heyecanına ortak olmak için Gaziantep'te hazırlıklar başlandı. Bu kapsamda,15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kurulması için harekete geçen belediye personeli, maçın izlenmesini sağlayacak.

Gazişehir-Erzurumspor dev ekranda

Spor Toto 1’inci Liginde Gaziantepi başarı ile temsil eden edip Play-Off finaline çıkan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı, Gaziantep’te dev ekranda izlenebilecek.

En Çok Oynanan Bahis 274 Gazişehir Gaziantep Fk - Bşb Erzurumspor 1 2,5Üst 1,55 7113 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 274 Gazişehir Gaziantep Fk - Bşb Erzurumspor 1 11,80 %35,80 X3,30 %27,28 22,90 %36,91

Gazişehir Erzurumspor maçı nefes kesecek.. Maç saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gazişehir Erzurumspor maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bursada Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak Play-Off final maçı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de duyarsız kalmadı. Şahin, çalışma ekibinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sporseverler için dev bir ekran kurulmasını istedi. Şahinin girişimleri ile bu akşam 15 Temmuz Demokrasi Meydanına dev bir ekran kurulacak ve maç saatinde Gaziantepli taraftarlar Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını ücretsiz izleyebilecekler.

Gazişehir Gaziantep taraftarları 100 otobüsle finale çıkarma yapacak

Spor Toto 1.Lig play-off finalinde bu akşam Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep'te taraftarlar maç bileti almak ve passolig kart çıkarabilmek için passolig noktalarına akın ediyor. Gaziantep'ten 100 otobüsle Bursa'ya gidecek olan Kırmızı-Siyahlı taraftarlar Ramazan ayı ve sıcak havalara rağmen uzun bilet kuyrukları oluşturuyor.

Taraftarların bilet alabilmesi için sabahın erken saatlerinde açılıp geç saatlere kadar açık kalan passolig noktaları son bir kaç gündür yoğun mesai yapıyor. Bu önemli maç için bu gece itibariyle Gaziantep'ten Bursa'ya yaklaşık 100 otobüsün gitmesi planlanıyor. Finaldeki Erzurumspor maçıyla alakalı açıklamalarda bulunan bazı taraftarlar maçı kazanacaklarına olan inançlarını dile getirip Gaziantep'in tekrar süper lige çıkacağını vurguladılar.

Açıklamalarda bulunan taraftarlardan biri, "Bursa'ya gidip şampiyonluğu almak istiyoruz. Büyük bir takım, büyük bir taraftar grubu olarak geliyoruz. bu akşamki maç için gidip kupayı alıp şehrimize getireceğiz. Şampiyonluğu şehrimizde büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Biz Gaziantepliler olarak Gaziantepspor'un düşmesiyle büyük üzüntü yaşadık ama Gazişehir'le tekrar Süper Lige çıkacağız" dedi. Bir başka taraftar ise, "Bugün saat 22.30'da istasyon meydanından otobüslerimiz Bursa'ya hareket edecek. Bütün Gaziantep halkını bekliyoruz. Bütün masraflar taraftar derneğimiz tarafından karşılanıyor. Gelecek taraftarlarımız sadece maç biletlerini kendileri alacak" diye konuştu.

Gazişehir Gaziantep'in Kırmızı Şahinler isimli taraftar grubu tarafından organize edilen Bursa yolcuğunda taraftarlardan gidiş-geliş için herhangi bir ücret talep edilmemekte. Maç için Bursa'ya gelecek taraftarların sadece maç biletlerini kendileri satın alması gerekiyor.

B. B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Barlak: “17 yıllık hasret 19 Mayıs'ta bitecek”

Spor Toto 1. Lig Play Off mücadelesinden Ümraniyespor'u eleyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bütün camia, Süper Lige şartlandı. Basın Sözcüsü Metin Barlak, “Cumartesi akşamı Süper bir sevinç yaşayacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan mavi-beyazlı kulüpte moraller yerinde olduğunu ve son haftalarda mükemmel bir form grafiği yakaladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, "19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da tarihi bir maça çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle bu zorlu maçı kazanıp camiamıza büyük ve haklı bir sevinç yaşatmak istiyoruz. Çünkü bu şehir Süper Lige çok yakışır" dedi. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın oyun disiplini ve taktik üstünlüğü, futbolcuların da yetenek ve azimleri ile 17 yıl aradan sonra yeniden Süper Lige çıkacaklarına inandıklarına dikkat çeken Metin Barlak, şunları söyledi:

"Camia olarak kenetlendik, tek yüreğiz. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'in özverili çalışmaları ve taraftarımızın da desteğiyle, 17 yıllık Süper Lig hasreti, 19 Mayıs günü sona erecek." Bursa'da oynanacak olan final maçı öncesinde mavi-beyazlı taraftarlar için belirlenen 16 bin 846 adet biletin satışta olduğunu hatırlatan Metin Barlak, şu bilgileri verdi: