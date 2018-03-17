Gazişehir Gaziantep deplasmanda şov yaptı!
SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma umutları tükenen Grandmedical Manisaspor, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Gazişehir Gaziantep'e evinde farklı mağlup oldu: 0-6.
Maçın 3. dakikasında Özgürcan'ın golüyle öne geçen Gaziantep temsilcisi ilk yarıyı Mehmet Erdem'in sayısıyla 2-0 önde kapatırken, ikinci devre gol şov yaptı. İsmail 61'de skoru 3-0'a taşırken, Muhammet ve Del Valle üst üste gollerle tabelayı 5-0'a getirdi. Karşılaşmada son sözü 90'da İsmail söyledi. Manisaspor 15 puanla 17'nci sırada kaldı. Gazişehir Gaziantep ise 47 puana yükselerek ilk 2 yarışında avantaj yakaladı.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu , Muhammet Yumak , Burak Cansız
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ - Bayram , İlkay , Kemal , Berk , Asım , Ulaş , Ömer Buğdaycı (Dk. 46 Akın ), Sebaihi (Dk. 46 Ömer Atiş ), Kağan , Furkan
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak - Yasin , Ahmet , İsmail , Mehmet Erdem , Adama Ba (Dk. 61 Muhammet ), Okan (Dk. 80 Zec), Segbefia , Gökhan (Dk. 72 Murat ), Del Valle , Özgürcan
GOLLER: Dk. 3 Özgürcan, Dk. 43 Mehmet Erdem, Dk. 61 ve Dk. 90 İsmail, Dk. 68 Muhammet, Dk. 74 Del Valle (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: İsmail (Gaziantep Gazişehir), Asım (Manisaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Gazişehir Gaziantep gol perdesini açtı. Okan'ın kullandığı serbest vuruşta Özgürcan kafayla fileleri sarstı: 0-1.
15. dakikada Manisapor’da Kağan'ın ortasında topla buluşan Furkan’ın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.
43. dakikada konuk takım golleri ikiledi. Yasin'in ortaladığı topa arka direkte Mehmet Erdem ayak koydu: 0-2.
61. dakikada fark 3'e çıktı. Okan'ın kullandığı kornerde topu önünde bulan İsmail yaşanan karambolde ağları havalandırdı: 0-3.
68. dakikada gol yağmuru sürdü. Mehmet Erdem’in kale önüne yaptığı ortada Manisasporlu Özgür'den seken topu Muhammet kaleye gönderdi: 0-4.
74. dakikada Gazişehir Gaziantep’te Yasin'in ortası savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Del Valle sert şutla kaleci Göktuğ'u avladı: 0-5.
90. dakikada maçın skorunu belirleyen gol İsmail'den geldi. Muhamme'in pasına hareketlenen İsmail kale önünde golü atmakta zorlanmadı: 0-6.
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