Gazişehir Gaziantep çıkış arıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGazişehir Gaziantep çıkış arıyor
GeriFutbol Gazişehir Gaziantep çıkış arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
05.02.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep çıkış arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gazişehir Gaziantep çıkış arıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Şimdi çok konuşmak yerine çalışacağız. İnşallah Hatayspor maçıyla başlayan bir seri yakalayacağız." dedi.

Altıparmak, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarda bazen kötü dönemlerin yaşanabileceğini, kendilerinin de bu süreçten geçtiğini dile getirdi.

Sıkıntıyı aşabilecek güce sahip olduklarını, bu konuda oyuncularına inandığını belirten Altıparmak, yaşanan sıkıntılarda sakat ve cezalı oyuncuların durumunun da etkili olduğunu vurguladı.

Mehmet Altıparmak, sakatlıklardan kurtulduklarını ifade ederek, ilk defa bu hafta Hatayspor maçına tam kadroyla çıkacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Şu an olduğumuz durumla ilgili pek fazla bir şey söylemeye gerek yok zira söylenecek her şey çok yanlış anlaşılır. Şimdi çok konuşmak yerine çalışacağız. İnşallah Hatayspor maçıyla başlayan bir seri yakalayacağız. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedeften sapmadık. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Takımsanız önemli olan bu tür durumlarla başa çıkabilmektir. Biz bunu yapacağız."

Öte yandan, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Barcelona - Real Madrid
    1
    MS1
    1,60
    2892kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Transferi 3 dakikada bitti, 3 dakikada 2 gol attı! Kagawa'nın transfer hikayesi...

Abdullah Avcı'dan İrfan Can'a Avrupa işareti!

Ali Koç: 'Fenerbahçemiz gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır'

Gazişehir Gaziantep çıkış arıyor