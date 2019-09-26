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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.09.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep 4 golle turladı

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Gazişehir Gaziantep 4 golle turladı

Gazişehir Gaziantep Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

43. dakikada Gazişehir Gaziantep 1-0 öne geçti. Soldan Kenan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Chibsah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Gazişehir Gaziantep, Chibsah'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

49. dakikada kaleciyi geçen Pawlowski'nin ortaya çevirdiği topu Kenan Özer boş kaleye gönderdi ve farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2.

62. dakikada konuk ekip üçüncü golü buldu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Jeferson'un pasında Mehmet Erdem Uğurlu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

64. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Furkan Soyalp'in ortasına gelişine düzgün bir vuruş yapan Jeferson, topu ağlara gönderdi: 0-4.

Mücadeleyi 4-0 üstün tamamlayan Gazişehir Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 4 - Gazişehir Gaziantep 4. tura yükseldi

Stat: Kırıkkale Başpınar

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay

Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Tayfun Bekir Yıldırımhan, Adem Ercan, Gökhan Hıdır, Eray Özer (Dk. 56 Fatih Deniz), Muhammet Burak Balcı (Dk. 46 Onur Çakmakçı), Mehmet Bozcan, Savaş Doğan, Şerif Sevinçhan (Dk. 80 Adem Baygül), Mehmet Tolun, Cengizhan Çanga, Eren Toksoy

Gazişehir Gaziantep: Yuri, Ulaş Zengin (Dk. 83 Sefa Anük), Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jeferson, Pawlowski, Chibsah (Dk. 78 Hamza Deniz Dündar), Pawel, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem Uğurlu, Ali Ateş (Dk. 46 Hasan Yurtseven)

Goller: Dk. 43 Chibsah, Dk. 49 Kenan Özer, Dk. 62 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 64 Jeferson (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 56 Kubilay Aktaş, Dk. 89 Jeferson (Gazişehir Gaziantep), Dk. 68 Mehmet Bozcan (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)

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