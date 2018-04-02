Gazişehir G.Antep evinde Adana Demirspor'u yendi
Spor Toto 1’inci Lig'in 29'uncu haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Murat Şener (xxx), Bersan Duran (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowiak (xxx)- Ahmet (xx), Tugay (xx), İsmail (xx), Adama (xx)(Dk.75 Muhammed xx), Özgür (xxx), Yasin (xx), Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Segbefia (xx)(Dk.46 Serdar xx) , Del Valle (xx)(Dk.90 Murat)
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xxx)- Yigitcan (xx), Kubilay (xx), Atakora (xx)(Dk.75 Abdülkadir xx), Adil (xx), Aires (xx)(Dk.62 Politylo xx), Batuhan (xx), Erhan (xxx), Savaş (xxx), Mendy (xx)(Dk.82 Aydın xx), Atabey (xxx)
GOL: Dk.77 Özgür (penaltı) (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Yasin, Özgür, Ahmet (Gazişehir Gaziantep) Atabey, Savaş (Adana Demirspor)
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