Gazişehir FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

Teknik Direktör Tamer Tuna, Konyaspor ve Yozgatspor galibiyetleriyle çıkışa geçtiklerini belirterek, "Her geçen hafta seviyemiz yükselecek. Gazişehir özellikle ilk haftadan sonra önemli bir ivme yakaladı. Kolay bir karşılaşmaya çıkmayacağız ancak iyi hazırlandık, iyi motive olduk. Artık deplasmanlardan da istediğimiz skorları alarak evimize dönmeliyiz. Takımıma güveniyorum. Bu haftayı kayıpsız geçerek tırmanışımızı sürdüreceğiz" yorumunu yaptı.

Gazişehir GK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadı’nda Ali Şansalan’ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakat bulunmazken, kırmızı kart cezalısı Poko Gaziantep’te görev yapamayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak

Gazişehir FK ile Göztepe, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Süper Lig'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Gazişehir FK, daha sonra oynadığı dört karşılaşmada kaybetmedi. Son üç Süper Lig maçında kalesini gole kapatan Göztepe, Aralık 1971-Şubat 1972'den bu yana dört maçlık seri yakalayamıyor.

Bu sezon maçlarında en fazla gol olan Süper Lig takımı Gazişehir FK. 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk beş haftasında skor olarak en uzun süre önde oynayan takım Gazişehir FK, en kısa süre önde oynayan ekip ise Göztepe.

Süper Lig'in ilk beş haftasında kalesinde en fazla gol gören iki takımdan biri olan Gazişehir FK, bu gollerin tamamını ceza sahası içinden yedi. Göztepe bu sezon henüz ilk yarılarda gol bulamayan iki ekipte biriyken ilk yarılarda rakip fileleri en fazla havalandıran iki takımdan biri Gazişehir FK. Bu sezon Süper Lig'de kalesine en az isabetli şut gelen takım Göztepe. İlk beş haftada rakip kaleye Gazişehir FK'dan daha az şut çeken ise sadece iki ekip var: Ankaragücü & Kayserispor.

Süper Lig'de Gazişehir FK formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Patrick Twumasi, çıktığı son üç karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'in ilk beş haftasında rakiplerine en fazla başarılı çalım atan, ikili mücadele ve sahipsiz top kazanan oyuncu, kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olan Andre Poko.