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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.09.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Gazişehir FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

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Gazişehir FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’de geçen hafta evinde İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yenerek ilk galibiyetine imza atan, hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası’nda Yozgatspor 1959’u eleyen Göztepe son haftaların formda ekibi Gazişehir Gaziantep FK’ya konuk olacak. Peki Gazişehir GK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

Teknik Direktör Tamer Tuna, Konyaspor ve Yozgatspor galibiyetleriyle çıkışa geçtiklerini belirterek, "Her geçen hafta seviyemiz yükselecek. Gazişehir özellikle ilk haftadan sonra önemli bir ivme yakaladı. Kolay bir karşılaşmaya çıkmayacağız ancak iyi hazırlandık, iyi motive olduk. Artık deplasmanlardan da istediğimiz skorları alarak evimize dönmeliyiz. Takımıma güveniyorum. Bu haftayı kayıpsız geçerek tırmanışımızı sürdüreceğiz" yorumunu yaptı.

Gazişehir GK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadı’nda Ali Şansalan’ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakat bulunmazken, kırmızı kart cezalısı Poko Gaziantep’te görev yapamayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak

Gazişehir FK ile Göztepe, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Süper Lig'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Gazişehir FK, daha sonra oynadığı dört karşılaşmada kaybetmedi. Son üç Süper Lig maçında kalesini gole kapatan Göztepe, Aralık 1971-Şubat 1972'den bu yana dört maçlık seri yakalayamıyor.

Bu sezon maçlarında en fazla gol olan Süper Lig takımı Gazişehir FK. 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk beş haftasında skor olarak en uzun süre önde oynayan takım Gazişehir FK, en kısa süre önde oynayan ekip ise Göztepe.

Süper Lig'in ilk beş haftasında kalesinde en fazla gol gören iki takımdan biri olan Gazişehir FK, bu gollerin tamamını ceza sahası içinden yedi. Göztepe bu sezon henüz ilk yarılarda gol bulamayan iki ekipte biriyken ilk yarılarda rakip fileleri en fazla havalandıran iki takımdan biri Gazişehir FK. Bu sezon Süper Lig'de kalesine en az isabetli şut gelen takım Göztepe. İlk beş haftada rakip kaleye Gazişehir FK'dan daha az şut çeken ise sadece iki ekip var: Ankaragücü & Kayserispor.

Süper Lig'de Gazişehir FK formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Patrick Twumasi, çıktığı son üç karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'in ilk beş haftasında rakiplerine en fazla başarılı çalım atan, ikili mücadele ve sahipsiz top kazanan oyuncu, kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olan Andre Poko.

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