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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.09.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Gazişehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

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Gazişehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Gazişehir Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. İki ekibin karşılaşmasından önce spor severler bu mücadelenin ne zaman oynanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Peki Gazişehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan siyah beyazlılar, 4 puan topladığı 3 haftanın sonunda averajla 8’inci sırada yer alıyor. Seri galibiyetler alarak daha üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş’ın Gazişehir karşısında galibiyetten başka hedefi bulunmuyor.

Burak Yılmaz’ın beklenenden uzun süren sahalara dönüş sürecinin ilk 3 haftasında Güven Yalçın’ı değerlendiren Avcı, yeni transfer Diaby’i de oynatmanın planlarını yapıyordu. Ancak Mali’li oyuncunun takımla sadece 4 antrenmana çıkması uyum açısından Avcı’yı düşünmeye iten bir etken. Bu sebeple Gazişehir karşısında santrforda yine Güven Yalçın’ın oynaması birinci seçenek olarak görünüyor.

Gazişehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Ligin 4’üncü haftasında Gazişehir Gaziantepspor’un konuğu olacak. Yarın akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaparken, dördüncü hakem Yasin Kol olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tecrübeli teknik adamın seçenek belirlemek zorunda kalacağı bir diğer mevki de sağ açıkta olacak. Milli takımdan dün dönen Tyler Boyd’un yorgunluğunun yanı sıra ilk üç maçta bekleneni verememesi, sağ açıkta Lens’in, sol açıkta da N’Koudou’nun 11’e yazılması demek olacak. Orta sahada sakatlığı geçmeyen Oğuzhan’ın yerine yeni transfer Elneny’i sahaya sürecek olan Avcı, Dorukhan’ın yine 8 numarada Adem Ljajic’i de 10 numarada görevlendirecek. Defans hattında değişiklik yapmayı düşünmeyen Abdullah Avcı’nın geri dörtlüsü yine Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Caner Erkin’den oluşuyor.

Beşiktaş’ın Gazişehir Gaziantepsor karşısındaki muhtemel 11’i; Karius-Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Caner-Elneny-Dorukhan-Lens-Ljajic-N’Koudou ve Güven Yalçın şeklinde.

Beşiktaş ve Gazişehir FK, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de karşılaşacak. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda toplam beş maç oynamış ve Beşiktaş bu maçların dördünü kazanmıştı. Süper Lig'deki son üç deplasman maçında yenilen Beşiktaş, 2010/11 sezonundan bu yana en uzun yenilgi serisini yaşıyor. Siyah beyazlıların bundan önce dış sahadaki son dört maçlık yenilgi serisi 2000/01 sezonunda gelmişti. Süper Lig'de ilk üç haftalar itibarı ile son 15 sezondaki en kötü lig başlangıcına imza atan Beşiktaş, 2004/05 sezonundan bu yana ilk dört haftalarda altı puanın altına düşmedi.

Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son sekiz maçta yenilmedi ve bu maçlarda rakiplerine toplam 33 gol attı. Buna rağmen, bu sekiz maçın tamamında gol yiyen siyah beyazlılar, lige yeni yükselen takımlara karşı son yenilgisini Aralık 2017'de Sivasspor karşısında almıştı. Gazişehir bu sezon ligde topa en az sahip olan takım. Beşiktaş ise bu alanda Fenerbahçe'nin ardından ligin en başarılı ekibi. Bu sezon evinde oynadığı ilk maçta Gençlerbirliğini 4-1 yenen Gazişehir, art arda ikinci iç saha galibiyeti için sahaya çıkacak. Lige yeni yükseldiği sezondaki ilk iki iç saha maçını kazanan son takım Alanyaspor'du.

Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken beşinci takımı olan Beşiktaş, ilk üç haftalar itibarı ile son altı sezondaki en düşük sayısında kaldı.

Beşiktaş ilk üç maçta rakip ceza sahalarında 73 kez topla buluşup ceza sahası içinden üç gol buldu (her 24 topla buluşmada bir gol). Rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım olan Gazişehir ise, Beşiktaş'ın yarısından daha az buluşmasına rağmen rakibinden bir gol fazla kaydetti. Gazişehir forveti Olarenwaju Kayode'nin bu sezon ligde çektiği üç isabetli şutun ikisi gol oldu. Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 11 golün sekizinde Adem Ljajic'in direkt katkısı var. Ancak Ljajic'in bu süreçteki gol katkılarının sadece biri deplasmanda geldi.

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