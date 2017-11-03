Gaziantep'ten rahat galibiyet

Stat: Gaziantep
Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Sinan Osmanoğlu, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Muhammet Reis (Dk. 61 Kabasele), Murat Ceylan, Zec, Okan Derici (Dk. 66 Mustafa Sami Can Keskin), Webo (Dk. 90 Özgür Can Özcan)
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Sebaihi, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 66 Metin Yüksel), Ndong, Abdulkadir Korkut, Atiemwen, Dimov, Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Berkay Samancı (Dk. 76 Fahri Akyol), Perovic
Goller: Dk. 51 Gökhan Alsan, Dk. 77 Kabasele (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 12 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 41 Ahmet Kesim, Dk. 47 Murat Ceylan, Dk. 55 Okan Derici (Gazişehir Gaziantep), Dk. 61 Mustafa Sevgi, Dk. 85 Abdulkadir Korkut, Dk. 90 Metin Yüksel (Grandmedical Manisaspor)