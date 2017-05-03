Gaziantep’te şampiyon Fenerbahçe

Türkiye’nin en çok oynanan MMOFPS oyunu Wolfteam’in Türkiye Kupası 2017 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvaları Türkiye’nin farklı şehirlerinde takımları bir araya getiriyor.

Gaziantep’te 29 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen Wolfcity Turnuvası’nın üçüncü ayağı 16 takımın mücadelesine sahne oldu. Turnuvayı kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımı 2 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın üçüncü ayağını Gaziantep’te gerçekleştirdi. Hızır İnternet Cafe’de düzenlenen Wolfcity Gaziantep Turnuvası’na 16 takım ve 80 oyuncu katıldı. Çekişmeli mücadeleler sonunda şampiyon olan 1907 Fenerbahçe Espor takımı 2 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Turnuvayı ikinci tamamlayan TheMawa takımı ise 500 TL ile ödüllendirildi.

Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Trabzon, Antalya, Kayseri ve İstanbul olmak üzere 8 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenliyor. Bir sonraki turnuva 13 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek.

200 bin TL’lik ödül havuzu

Gaziantep’te düzenlenen turnuvada başarılı olan 1907 Fenerbahçe Espor, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2017 finallerinde de mücadele etme hakkı kazandı. Toplam ödül havuzunun 200 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.