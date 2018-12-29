Gaziantepspor'un borcu açıklandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGaziantepspor'un borcu açıklandı!
GeriFutbol Gaziantepspor'un borcu açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
29.12.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Gaziantepspor'un borcu açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantepspor'un borcu açıklandı!

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da başkan Hasan Şahin, kulübün borcunun 155 milyon lira olduğunu bildirdi.

Hasan Şahin, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, geçmiş yönetimlerin hatalarından dolayı gelinen noktada yalnızlığa terk edildiklerini savundu.

Altı aylık başkanlık dönemindeki incelemeleri neticesinde ulaşabildikleri muhasebe kayıtlarından çıkartılan güncel borç raporunu, tüm kamuoyunun bilgisine sunmak istediklerini ifade eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı futbolcu ile kulüplere 8 milyon avro, yerli futbolcu ve teknik adamlara 28 milyon lira, eski personel, firmalar gibi üçüncü şahıslara 10 milyon lira borcu olan kulübümüzün, FIFA-Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-avukat yargılama giderlerinden kaynaklı 628 bin lira, faktoring firmalarına 30 milyon lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 10 milyon lira borcu bulunuyor. Öte yandan, Spor Genel Müdürlüğüne 5 milyon lira, vergi dairesine 22 milyon lira borcu olan kulübümüzün, eski yöneticilere de 1,5 milyon lira ödemesi gerekiyor. Bu borçların büyük çoğunluğu da temlikte ve icrada. Özetle kulübümüzün güncel borcu 155 milyon lira olarak hesaplanmaktadır."

- Tesisin bir bölümü icrada

Kulübün başka borçları olup olmadığına dair bilgiye ulaşamadıklarını aktaran Şahin, "Alacaklıların tümü, TFF ve Spor Toto Teşkilatı nezdindeki hesaplarımıza icra getirmiş olup, kulübümüze 1 lira dahi gelmemektedir." açıklamasıda bulundu.

Bazı alacaklıların ödemesi yapıldığı halde, muhasebe kayıtlarında banka dekontlarına ulaşılamadığından, halen borçlu göründüklerine dikkati çeken Şahin, "Sosyal Güvenlik Kurumu, alacakları için tesislerimizde kulübümüze ait olan bir kısım bölüm için icradan satış kararı almıştır. Eski yönetimin Pamuk Faktoring'den aldığı para karşılığı tesislerin, bu firmaya temlik olarak verildiği karar defterinde ve yapılan sözleşmelerde görünmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 294Liverpool - Arsenal
    3
    MS1
    1,25
    7236kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cedi Osman'lı Cavs yine kayıp!

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gönülleri fethetti

Güneş istedi, yönetim harekete geçti! Stoper...

Ve Beşiktaş ilk transferini yaptı! Bedavaya imza...