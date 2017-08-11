Gaziantepspor'dan taraftarlara çağrı

Özpineci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Gaziantepspor'un gerçek sahibinin taraftarlar ve takıma gönül verenler olduğunu belirterek,

"Aylardır ben ve arkadaşlarım bu takımın kapısına kilit vurulmaması ve Gaziantepspor'un yok olmaması için mücadele ediyoruz. Kısıtlı bir zamanda görevi devraldıktan sonra öncelikli hedefimiz bu takımı lige başlatmak. Bunu da Allah'a çok şükür başardık." ifadelerini kulandı.

Tek ihtiyaçlarının tribün desteği olduğunu kaydeden Özpineci, "Tüm Gaziantepspor taraftarına ve hemşehrilerime çağrıda bulunarak pazar günü saat 21.45'te tribünlerin dolmasını ve sahada mücadele eden futbolcularımızın 12. adam desteğini arkalarında görmelerini istiyoruz. Son olarak taraftarlarımıza çağrım; takımlarına sahip çıkmaları olacaktır." diye görüş belirtti.