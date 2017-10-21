Gaziantepspor'dan taraftara çağrı: "İhtiyacımız var"

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Şehrimizin en önemli markası ve ülkemizin köklü kulüplerinden olan Gaziantepspor’umuzu bulunduğu bu konumdan yukarılara çıkmak için onurlu ve gururlu bir savaş veriyoruz. Her zamankinden daha çok desteğe, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu savaşta takımının gücüne güç katan taraftarlarımızın ve şehrimizin desteğine sonuna kadar ihtiyacımız var. Unutmayalım ki; Gaziantepspor, Gaziantep şehrinin takımı. Taraftarın ve Şehrin desteğine şuan herkesten daha çok ihtiyaç duyuyor.

“Hep birlikte daha güçlüyüz”

Taraftar desteğine sonuna kadar ihtiyaç duyduğumuz bu haftalarda Kırmızı-Siyahlı takımına gönül veren tüm sporseverleri ve taraftarlarımızı TFF 1.Lig’in 09.haftasında 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Gaziantep Stadyumunda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçına davet ediyoruz. Unutmayalım ki; hep birlikte daha güçlüyüz. Takımının sana ihtiyacı var 12 numara" (Ajansspor)