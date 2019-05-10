Gaziantepspor'dan Bursaspor'a otobüs desteği
Bursaspor Kulübü'ne eski oyuncusu Furkan Özçal, avukatlarını yollayarak haciz getirmişti. Yaşanan haciz olayı sonrası Gaziantepspor'dan Bursaspor'a destek açıklaması geldi.
Spor Toto Süper Lig'de zor günler yaşayan Bursaspor Kulübü'nde haciz şoku yaşandı. 2016/17 sezonunda yeşil beyazlı takıma katılan ancak Süper Lig'de bir dakika dahi forma giyemeyen Bursaspor'un eski oyuncusu Furkan Özçal, alacakları için kulübe avukatlarını yollamıştı.
Yeşil beyazlı kulübün takım otobüsü ve kulüpteki demirbaşlara da (elektronik eşya vb.) haciz gelmişti.
Bu olay sonrasında Gaziantepspor'dan bir açıklama geldi. Kırmızı siyahlı ekip Twitter adresinden şu paylaşımı yaptı:
İKİ ŞEHİRDİK ŞİMDİ TEK OLDUK
tek ses, tek nefes, tek yürek
KIRMIZI-SİYAH / YEŞİL-BEYAZ
Talep edilmesi durumunda takım Otobüsümüz kardeş Kulübümüz BURSASPOR'un emrindedir...
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