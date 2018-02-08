Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu'ndan haykırış: Sezon sonu geldiğinde...

"KULÜP TERK EDİLMİŞ POZİSYONDA"

Şehrin dinamikleri bir türlü hareket geçmiyor. Kulüp terk edilmiş vaziyette. Hem biz, hem futbolcu arkadaşlarımız, bir karakter ortaya koyuyoruz. Zor şartlarda maçlara hazırlanıyoruz. Burada Gaziantep’te yaşayan, Gaziantepli olan herkesin bir şekilde harekete geçmesi lazım. Bu takım 9-10 ay önce Süper Lig’deydi. Artık toparlanmak için valilik, belediye, taraftarlar, ileri gelenler takıma sahip çıkmalı. Terk edilmiş, kimsenin ilgilenmediği bir kulüp pozisyonunda. Yaşamsal şartlar da çok kötü duruma geldi. Sıkıntılar saymakla bitmez.

"BİR TEK HUZEYFE BAŞKAN SAHİP ÇIKIYOR"

İkinci yarının başında geldim. Bir bahane olarak söylemiyorum. Bahanelere sığınmam. Bilerek geldim. Burada mutluyum. Ama, Gaziantep’in böyle bir vaziyette olduğunu düşünmüyorum. Geldim ve kendi gözlerimle gördüm, yaşıyorum. Şu anda gidişat çok kötü. Katarlılarla görüşme oldu. Ama sadece Huzeyfe Başkan ilgileniyor. O da kendi çapında yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Çok yüksek bir maddi gücü yok. Sadece Huzeyfe Başkan sahip çıkıyor. Bu görüşmelerden henüz bir şey çıkmadı.

"ŞEHRİN DİNAMİKLERİNİN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR"

Çıkması gereken şey; acil şekilde Gaziantepspor’un yapılanması ve para akışının olması lazım. Transfer yasağı eğer bir dönem daha gelirse puan silme cezaları gelecek. Belki de amatör kümeye, hatta kapatılmaya kadar gidecek bir durum var. Hızlı bir şekilde şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi lazım. Burada çok değerli genç arkadaşlarımız da var. Sezon sonu geldiğinde onlar da burada olmayabilir. Kimse olmayabilir.

"BİZ ORTAYA BİR KARAKTER KOYMAYA GELDİK"

Ben bu takımın formasını giyen eski bir futbolcusu olarak da içindeki duruma tanıklık etmekten son derece üzüntü duyuyorum. İnşallah birileri bir an önce bir umut ışığı yakar diye düşünüyorum. Burada genç çocuklarla çalışıyoruz. Takımın yüzde 90’ı profesyonel değil. Biz bir karakter ortaya koymaya geldik. Bahaneler üretmiyoruz.

"KULÜBÜN GELECEĞİ AÇISINDAN BİRİLERİNİN HAYKIRMASI LAZIM"

Bizi talep edene gideriz. Günümüz teknik direktör arayışlarındaki bakış açısında da değilim. Bizi isteyene gideriz. Böyle bir yapıdayız. Şu anda şartlar böyle gerektirdi. Kulübün geleceği açısından da birilerinin haykırması lazım. Ben kendi adıma bir şey istemiyorum. Gaziantepspor’un geleceği açısından konuşuyorum. Kulübün geleceği adına umut ışıklarının yeşermesi için konuşuyorum.

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