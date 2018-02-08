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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu'ndan haykırış: Sezon sonu geldiğinde...
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Sıradaki Haber: Göztepe çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor

Futbol
08.02.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu'ndan haykırış: Sezon sonu geldiğinde...

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Gaziantepspor teknik direktörü Oktay Derelioğlu, kulübün yaşamış olduğu sıkıntılara dikkat çekti ve şehrin dinamiklerinin bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Derelioğlu, Gaziantepspor’u bekleyen tehlikelere değinerek, ”Sezon sonu geldiğinde burada kimse olmayabilir” ifadelerini kullandı. Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Oktay Derelioğlu’nun açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

"KULÜP TERK EDİLMİŞ POZİSYONDA"

Şehrin dinamikleri bir türlü hareket geçmiyor. Kulüp terk edilmiş vaziyette. Hem biz, hem futbolcu arkadaşlarımız, bir karakter ortaya koyuyoruz. Zor şartlarda maçlara hazırlanıyoruz. Burada Gaziantep’te yaşayan, Gaziantepli olan herkesin bir şekilde harekete geçmesi lazım. Bu takım 9-10 ay önce Süper Lig’deydi. Artık toparlanmak için valilik, belediye, taraftarlar, ileri gelenler takıma sahip çıkmalı. Terk edilmiş, kimsenin ilgilenmediği bir kulüp pozisyonunda. Yaşamsal şartlar da çok kötü duruma geldi. Sıkıntılar saymakla bitmez.

 "BİR TEK HUZEYFE BAŞKAN SAHİP ÇIKIYOR"

İkinci yarının başında geldim. Bir bahane olarak söylemiyorum. Bahanelere sığınmam. Bilerek geldim. Burada mutluyum. Ama, Gaziantep’in böyle bir vaziyette olduğunu düşünmüyorum. Geldim ve kendi gözlerimle gördüm, yaşıyorum. Şu anda gidişat çok kötü. Katarlılarla görüşme oldu. Ama sadece Huzeyfe Başkan ilgileniyor. O da kendi çapında yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Çok yüksek bir maddi gücü yok. Sadece Huzeyfe Başkan sahip çıkıyor. Bu görüşmelerden henüz bir şey çıkmadı.

"ŞEHRİN DİNAMİKLERİNİN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR"

Çıkması gereken şey; acil şekilde Gaziantepspor’un yapılanması ve para akışının olması lazım. Transfer yasağı eğer bir dönem daha gelirse puan silme cezaları gelecek. Belki de amatör kümeye, hatta kapatılmaya kadar gidecek bir durum var. Hızlı bir şekilde şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi lazım. Burada çok değerli genç arkadaşlarımız da var. Sezon sonu geldiğinde onlar da burada olmayabilir. Kimse olmayabilir.

"BİZ ORTAYA BİR KARAKTER KOYMAYA GELDİK"

Ben bu takımın formasını giyen eski bir futbolcusu olarak da içindeki duruma tanıklık etmekten son derece üzüntü duyuyorum. İnşallah birileri bir an önce bir umut ışığı yakar diye düşünüyorum. Burada genç çocuklarla çalışıyoruz. Takımın yüzde 90’ı profesyonel değil. Biz bir karakter ortaya koymaya geldik. Bahaneler üretmiyoruz.

"KULÜBÜN GELECEĞİ AÇISINDAN BİRİLERİNİN HAYKIRMASI LAZIM"

Bizi talep edene gideriz. Günümüz teknik direktör arayışlarındaki bakış açısında da değilim. Bizi isteyene gideriz. Böyle bir yapıdayız. Şu anda şartlar böyle gerektirdi. Kulübün geleceği açısından da birilerinin haykırması lazım. Ben kendi adıma bir şey istemiyorum. Gaziantepspor’un geleceği açısından konuşuyorum. Kulübün geleceği adına umut ışıklarının yeşermesi için konuşuyorum.

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