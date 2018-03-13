Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig'ten düşmesi kesinleşen Gaziantepspor, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Derelioğlu ile yapılan görüşme sonucunda, yolların ayrılması konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı.
Açıklamada, Oktay Derelioğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
FAİK DEMİR DÖNEMİ
Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor, teknik direktör Faik Demir ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Oktay Derelioğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Faik Demir ile temasa geçildiği ve anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Demir ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dilendi.
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