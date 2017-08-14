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Gaziantepspor'da isyan... 2 yabancı kaçtı!

Sezonun ilk maçında sahasında Ümraniyespor'a 3-0 yenilen 1'inci Lig takımı Gaziantepspor'un Başkanı Mutlu Özpineci, "İki yabancı futbolcumuz Fatou ve Kangwa, maçtan önce bizi ortada bıraktı" dedi.

DHA
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Fatou ve Kangwa'nın kendilerine ayrılmak istediklerini, maça çıkmayacaklarını ilettince karşılaşmaya altyapıdan gelen genç futbolcuları oynatmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Özpineci, daha önce yabancı futbolcularıyla ilgili sıkıntı olmadığını, idmana çıktıklarını belirtirken şöyle devam etti:

"İki yabancı futbolcumuza sebebini sorduğumuzda, gitmek istediklerini ifade ettiler. Şu an itibarıyla hiç bir alacakları da bulunmamakta. Bütün haklarını aldılar. Gaziantepspor'u mağdur hale getirdiler. Bu bir komplo ve sabotajdır. Sahaya çıksalardı, sonuç böyle olmayacaktı. Bizde noter getirterek tutanak tuttuk."

"BORÇLAR YÜZÜNDEN TRANSFER YAPAMIYORUZ"
Takımına FIFA'ya olan borçlar yüzünden transfer yasağı konulduğunu hatırlatan Başkan Özpineci, "Takımın küme düşeceği yönünde söylentiler çıkarılıyor. Şu anda kaliteli bir takımız. Futbolcularımız da maçta gayet güzel mücadele etti. Gaziantepspor'un futbolla ilgili bir sorunu yok. Gaziantepspor'un entrikalarla ilgili sorunu var" diye konuştu.

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