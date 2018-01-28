Gaziantepspor'a ağır darbe

TFF 1’inci Lig 19'uncu hafta maçında Gaziantepspor ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Takımlar sahaya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentini terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere yönelik 'Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız' yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma 4-0 Gazişehir Gaziantep'in üstünlüğüyle tamamlandı.
4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir atağında ceza alanı içine yapılan ortada topa iyi yükselen Adama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
37'nci dakikada sağ kanattan atak yapan Gazişehir Gaziantep'te, Adama topu ceza alanı içerisine ortaladı. İyi yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
61'inci dakikada topla beraber ceza alanı içerisine hareketlenen Gökhan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.
90'ıncı dakikada Muhammed'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Webo topa kafayla vurarak topu ağlara gönderdi: 0-4.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Gökhan Barcın (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Selçuk (x)- Şenolcan (xx), Elyasa (xx), Hüseyin (xx), İlker (xxx), Kasım (xx)(Dk. 63 Mehmet xx),Yunus (xx), İbrahim Halil (xx)(Dk. 52 Gökhan Çamur xx)), Oktay (x), Serhan (xx)(Dk. 46 Erdal xx), Yusuf (xx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stac Khowıak (xx)- Ahmet Kesim (xx), Uğur (xx), Sinan (xx), Jefferson (xx), Adama Ba (xx), Gökhan (xx)(Dk. 70 Tugay xx), Mehmet Erdem (xx), Okan (xx)(Dk. 63 Webo xx), Özgür Can (xx), Del Vale (xx)(Dk. 80 Muhammed x)
GOLLER: Dk. 5 Adama, Dk. 39 Gökhan, Dk. 61 Özgür, Dk. 90 Webo (Gazişehir Gaziantep)
KIRMIZI KART: Oktay (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Hüseyin (Gaziantepspor) - Okan, Gökhan (Gazişehir Gaziantep)