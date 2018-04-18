Gaziantepspor olağanüstü genel kurula gidiyor
Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da genel kurul kararı alındı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantepspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 3 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te Celal Doğan Tesisleri'nde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Söz konusu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, 12 Mayıs Cumartesi günü aynı yerde ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın genel kurulun gerçekleştirileceği kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle