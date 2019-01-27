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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.01.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Gaziantepspor maça çıkmadı

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Gaziantepspor maça çıkmadı

Bir dönemin efsane takımlarından Gaziantepspor, zor günler yaşıyor... Kırmızı siyahlılar, İnegölspor ile yapması planlanan 19. hafta mücadelesine çıkmadı.

Ligden çekilme kararı alan Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor ile yapması planlanan 19. hafta mücadelesine çıkmadı.

Gaziantep Stadı'nda oynanması planlanan maç için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak karşılaşmanın başlama saati olan 13.00 itibarıyla Gaziantepspor'un maç kadrosunu federasyona bildirmemesi nedeniyle TFF yetkilileri ile hakemler Erdem Temel, Kürşathan Akın ve Güner Mumcu Taştan, saha ortasında toplantı yaptı. Ev sahibi ekibin maça çıkmaması üzerine oynanamayan karşılaşma ile ilgili kararı TFF verecek.

Bu arada karşılaşma için hazır bekleyen İnegölspor oyuncuları ve emniyet görevlileri stattan ayrıldı.

33 puan silme cezası alan ve ligde geride kalan 18 haftada eksi 22 puanla son sırada bulunan Gaziantepspor'da kulüp yönetimi, hafta içerisinde "Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır." şeklinde açıklama yayınlamıştı.

Niğde Anadolu maçına da çıkılmazsa

TFF yetkilileri, Gaziantepspor'un durumunun gelecek hafta iç sahada oynanması planlanan Niğde Anadolu maçıyla belli olacağını ifade etti.

Gaziantepspor, söz konusu müsabakaya da çıkmaması durumunda statü gereği bir alt lige düşürülecek.

Borçları nedeniyle sezon sonunda geçerli olmak üzere küme düşürülme cezası bulunan Gaziantepspor, bu sezon da küme düşmesi durumunda yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek.

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